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21/02/2020 12:39

【新冠肺炎】梁美芬一周接獲５０滯留湖北港人求助

　　《經濟通通訊社２１日專訊》經民聯立法會議員梁美芬表示，在一周內接獲５０宗湖北港人
求助個案，涉及約１００名港人，年齡由７個月至７０歲，均無出現任何病徵。她要求政府開誠
布公，向滯留湖北的港人清楚指出，當局能否安排他們返港，並透過微信等通訊軟件，與湖北港
人保持最基本的溝通。
　　另外，民主黨立法會議員涂謹申亦指，收到一宗滯留武漢的港人孕婦個案稱，已懷孕３０周
，預產期是４月中，雖然目前安全，但需要回港進行產檢，希望特首林鄭月娥盡快作政治決定協
助對方回港。（ｃｌ）

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