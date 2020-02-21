【新冠肺炎】梁美芬一周接獲５０滯留湖北港人求助

《經濟通通訊社２１日專訊》經民聯立法會議員梁美芬表示，在一周內接獲５０宗湖北港人

求助個案，涉及約１００名港人，年齡由７個月至７０歲，均無出現任何病徵。她要求政府開誠

布公，向滯留湖北的港人清楚指出，當局能否安排他們返港，並透過微信等通訊軟件，與湖北港

人保持最基本的溝通。

另外，民主黨立法會議員涂謹申亦指，收到一宗滯留武漢的港人孕婦個案稱，已懷孕３０周

，預產期是４月中，雖然目前安全，但需要回港進行產檢，希望特首林鄭月娥盡快作政治決定協

助對方回港。（ｃｌ）

