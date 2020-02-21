【新冠肺炎】劉怡翔：政府已收５５０萬個口罩，不少廠商延遲發貨

《經濟通通訊社２１日專訊》財經事務及庫務局長劉怡翔在立法會財委會上表示，當局聯繫

有心人建議的口罩廠家和供應商，上月至今已於全球訂購５５０萬個口罩抵港，惟因政府採購數

量龐大，廠商因不同理由而延遲發貨。

劉怡翔解釋，口罩延遲抵達有不同的理由，包括不少地區禁運，有些口罩則因質量欠佳而遭

政府拒絕收貨，亦有廠商反價。

議員陳凱欣批評政府官員沒有以身作則，配戴口罩，為市民作了壞榜樣，希望官員可以改正

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