《經濟通通訊社２１日專訊》財經事務及庫務局長劉怡翔在立法會財委會上表示，當局聯繫
有心人建議的口罩廠家和供應商，上月至今已於全球訂購５５０萬個口罩抵港，惟因政府採購數
量龐大，廠商因不同理由而延遲發貨。
劉怡翔解釋，口罩延遲抵達有不同的理由，包括不少地區禁運，有些口罩則因質量欠佳而遭
政府拒絕收貨，亦有廠商反價。
議員陳凱欣批評政府官員沒有以身作則，配戴口罩，為市民作了壞榜樣，希望官員可以改正
。（ｃｌ）
21/02/2020 13:45
【新冠肺炎】劉怡翔：政府已收５５０萬個口罩，不少廠商延遲發貨
《經濟通通訊社２１日專訊》財經事務及庫務局長劉怡翔在立法會財委會上表示，當局聯繫
有心人建議的口罩廠家和供應商，上月至今已於全球訂購５５０萬個口罩抵港，惟因政府採購數
量龐大，廠商因不同理由而延遲發貨。
劉怡翔解釋，口罩延遲抵達有不同的理由，包括不少地區禁運，有些口罩則因質量欠佳而遭
政府拒絕收貨，亦有廠商反價。
議員陳凱欣批評政府官員沒有以身作則，配戴口罩，為市民作了壞榜樣，希望官員可以改正
。（ｃｌ）
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