《經濟通通訊社２１日專訊》衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日未有新確
診個案，累計６９宗確診個案，昨日確診的第６９宗個案，居住地較近油塘大本型，在接觸者追
蹤方面，該個案於２月１８日參加晚宴總共有５９位接觸者，晚宴時間較長，接觸較多，該５９
名均列為密切接觸者，當中有４位有不同程度的不適，他們將先接受測試，等待相關結果出現後
，其後將送入檢疫中心。
她預計個案或會多，要求警方協助追蹤有關方面的調查，啟動重大事件調查及難支援工作系
統。（ｂｎ）
21/02/2020 16:33
【新冠肺炎】本港今日未有新確診個案，但與確診警聚餐４人不適
《經濟通通訊社２１日專訊》衛生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日未有新確
診個案，累計６９宗確診個案，昨日確診的第６９宗個案，居住地較近油塘大本型，在接觸者追
蹤方面，該個案於２月１８日參加晚宴總共有５９位接觸者，晚宴時間較長，接觸較多，該５９
名均列為密切接觸者，當中有４位有不同程度的不適，他們將先接受測試，等待相關結果出現後
，其後將送入檢疫中心。
她預計個案或會多，要求警方協助追蹤有關方面的調查，啟動重大事件調查及難支援工作系
統。（ｂｎ）
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