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21/02/2020 17:26

【新冠肺炎】澳門第四輪保障口罩供應計劃明天展開

　　《經濟通通訊社２１日專訊》澳門應變協調中心表示，政府於明日（２２日）推出第四輪保
障口罩供應澳門市民計劃，實施方式、售賣點、售賣時間等與第三輪相同，也有提供兒童口罩給
３至８歲兒童，每人可選擇購買５個兒童口罩加５個成人口罩，又或購買全部１０個成人口罩。
　　協調中心呼籲，市民不需急於前往購買，以免人群聚集，並可節省排隊時間，政府確保市民
在第四輪計劃期間的任何時間都可購買到口罩。（ｃｌ）

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