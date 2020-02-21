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21/02/2020 17:33

【新冠肺炎】澳門連續１７天無新增確診病例，維持累計確診１０例

　　《經濟通通訊社２１日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日在每天記者會上表示
，澳門過去２４小時未有新增確診病例，連續１７天無新增確診病例，並維持累計１０例確診個
案，當中６例已康復出院，仍留院的４例均屬輕症及沒有發燒。
　　澳門累計疑似病例１５１７宗，已排除的有１４９７例，仍待排除的有１０例；過去２４小
時，公共化驗共檢測了１３７個樣本。
　　綜合皇庭海景酒店和鏡湖醫院等隔離設施的資料後，更新累計密切接觸者６９例，已全部解
除隔離。（ｃｌ）

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