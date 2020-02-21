  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/02/2020 18:29

【新冠肺炎】本港４名危殆患者好轉，研徵用警方超級電腦應對疫情

　　《經濟通通訊社２１日專訊》雖然本港今日並無新增新型肺炎確診個案，而４名危殆患者情
況亦好轉定，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君預計，個案數目可能開始增加及複雜化，已正
式請求警方協助追蹤懷疑個案，並啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援工作系統
」，現正與警方磋商細節。

＊確診警員妻子及外母檢測結果初步呈陰性＊

　　衛生防護中心表示，昨晚確診的警員個案，曾經參與一場退休晚宴，出席的５９人全部列為
密切接觸者，需要送往檢疫中心隔離，其中４人有不同程度的病徵，正等候化驗結果。被問到警
隊高層包括警務處處長鄧炳強有否出席晚宴，張竹君稱沒有看過具體名單，認為名單亦並不重要
。至於警員妻子及外母檢測結果初步則呈陰性。

＊３７歲女患者出院＊

　　另外，張竹君指，昨日確診的的士司機沒有使用「認購證台」及手機應用程式，沒記錄接載
過甚麼人，指在追蹤上有困難，該名司機在年初一及初二，曾經到過深圳灣口岸及港珠澳大橋載
客，但當時不覺得有乘客染病。
　　醫管局總行政經理劉家獻表示，今日新增出院的新型冠狀病毒患者，為第１１宗個案的３７
歲女子。醫管局稱，原本有４名危殆的患者，已有３人轉為嚴重，１人轉為穩定；目前共有６名
患者情況嚴重，５５人穩定，累計６人出院。（ｃｌ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道21/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
FOCUS21/02/2020
【FOCUS】日圓好景不再 留意亞洲走資
生財有道21/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯14元中長線吸納
生財有道21/02/2020
【新冠肺炎】北角警署警員確診 居油塘宿舍曾與59同袍聚餐
中國故事21/02/2020
【新冠肺炎】衛健委：全國新增確診889宗 湖北以外出現反彈
國際動態21/02/2020
美匯撲100關 疫情蔓延亞幣重挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金