【新冠肺炎】本港４名危殆患者好轉，研徵用警方超級電腦應對疫情

《經濟通通訊社２１日專訊》雖然本港今日並無新增新型肺炎確診個案，而４名危殆患者情

況亦好轉定，但衛生防護中心傳染病處主任張竹君預計，個案數目可能開始增加及複雜化，已正

式請求警方協助追蹤懷疑個案，並啟動俗稱「超級電腦」的「重大事件調查及災難支援工作系統

」，現正與警方磋商細節。



＊確診警員妻子及外母檢測結果初步呈陰性＊



衛生防護中心表示，昨晚確診的警員個案，曾經參與一場退休晚宴，出席的５９人全部列為

密切接觸者，需要送往檢疫中心隔離，其中４人有不同程度的病徵，正等候化驗結果。被問到警

隊高層包括警務處處長鄧炳強有否出席晚宴，張竹君稱沒有看過具體名單，認為名單亦並不重要

。至於警員妻子及外母檢測結果初步則呈陰性。



＊３７歲女患者出院＊



另外，張竹君指，昨日確診的的士司機沒有使用「認購證台」及手機應用程式，沒記錄接載

過甚麼人，指在追蹤上有困難，該名司機在年初一及初二，曾經到過深圳灣口岸及港珠澳大橋載

客，但當時不覺得有乘客染病。

醫管局總行政經理劉家獻表示，今日新增出院的新型冠狀病毒患者，為第１１宗個案的３７

歲女子。醫管局稱，原本有４名危殆的患者，已有３人轉為嚴重，１人轉為穩定；目前共有６名

患者情況嚴重，５５人穩定，累計６人出院。（ｃｌ）

