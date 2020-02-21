高鑫零售（０６８０８）去年純利增逾１４％，派息１５港仙

《經濟通通訊社２１日專訊》高鑫零售（０６８０８）公布，截至去年１２月３１日止年度

純利約２８﹒３４億元（人民幣．下同），按年增長１４﹒４％，每股盈利０﹒３元，派末期息

每股１５港仙，按年升約７﹒１４％。

該集團指，連同寄售業務及租金收入的總銷售營收按年升０﹒５％至約１０１９億元，而收

入則跌４％至約９５４億元，毛利升２﹒４％至２５７﹒３１億元，經營溢利升４﹒１％至

４８﹒９億元，而同店銷售增長排除家電的貨品銷售計算為跌１﹒０１％，但由於門店整合已大

致完成，預期門店業績會於今年重回正軌，而今年將升級改造５０家現有門店。以排除家電的貨

品銷售計算，大潤發品牌門店的同店銷售增長為正數。期內並開設７家新門店，在關閉５家門店

後，門店總數達到４８６家。

至於內地爆發新型冠狀病毒，該集團指，目前運營並未受疫情蔓延實質影響。然而，由於配

合政府採取各種預防措施以防止疫情蔓延，一些大賣場商店街部分租戶被要求暫停營業，目前有

一些租戶已被允許重新開業，該集團仍與有關政府部門商討其他租戶重新復業時間，希望商業街

盡快重新開業，以減少停業造成的損失，現階段對今年定論為時尚早。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

