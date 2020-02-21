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21/02/2020 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒５億人幣，買建行中行沽騰訊融創

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數全線向好，不過港股昨日（２０日）反覆波
動。恆指今早高開１１１點曾高見２７７６７點為全日高位，人民銀行下調一年期貸款市場報價
利率（ＬＰＲ）１０個基點，刺激內地股市上揚，上證指數更重上３０００點，滬深兩市合共成
交額逾萬億元人民幣。不過港股卻並無跟隨內地股市上揚，更一度失守２７４００點。港股午後
跌幅收窄，全日跌４６點或０﹒２％，報２７６０９點。
　　按額度計算，北水全日淨流入較上日大升七成，增至２１﹒５億元人民幣。北水淨買入最多
的個股依次是建設銀行（００９３９）、中國銀行（０３９８８）、微盟集團（０２０１３）；
淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、融創中國（０１９１８）、美團點評
（０３６９０）。
　　主板成交１００８﹒７９億元升１４﹒１６％。其中港股通成交１８６﹒６億元，佔總成交
１８﹒５％。

＊北水續湧建行中行，撤出騰訊＊

　　人行如期下調２月ＬＰＲ，內銀股集體回吐，但仍獲北水追捧，建行工行均無升跌，分別報
６﹒５５元及報３﹒２２元。北水淨流入９﹒３４億元及２﹒６３億元。
　　微盟公布，以約１﹒１５億元人民幣現金收購餐飲領域一體化解決方案。微盟集團升
６﹒８４％，報６﹒０９元；淨流入７８００萬元。
　　騰訊繼續是北水淨流出最多的股份，淨流出金額６﹒２４億元。騰訊控股收跌０﹒３４％，
報４１０元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　９．３５　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．６３　
　　微盟集團（０２０１３）　　　　　　０．７８　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　０．６６　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　０．５８　　　

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－６．２４　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．１３　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　－０．３３　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　－０．１８　
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　－０．０８　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）

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