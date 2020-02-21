【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒５億人幣，買建行中行沽騰訊融創

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數全線向好，不過港股昨日（２０日）反覆波

動。恆指今早高開１１１點曾高見２７７６７點為全日高位，人民銀行下調一年期貸款市場報價

利率（ＬＰＲ）１０個基點，刺激內地股市上揚，上證指數更重上３０００點，滬深兩市合共成

交額逾萬億元人民幣。不過港股卻並無跟隨內地股市上揚，更一度失守２７４００點。港股午後

跌幅收窄，全日跌４６點或０﹒２％，報２７６０９點。

按額度計算，北水全日淨流入較上日大升七成，增至２１﹒５億元人民幣。北水淨買入最多

的個股依次是建設銀行（００９３９）、中國銀行（０３９８８）、微盟集團（０２０１３）；

淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、融創中國（０１９１８）、美團點評

（０３６９０）。

主板成交１００８﹒７９億元升１４﹒１６％。其中港股通成交１８６﹒６億元，佔總成交

１８﹒５％。



＊北水續湧建行中行，撤出騰訊＊



人行如期下調２月ＬＰＲ，內銀股集體回吐，但仍獲北水追捧，建行工行均無升跌，分別報

６﹒５５元及報３﹒２２元。北水淨流入９﹒３４億元及２﹒６３億元。

微盟公布，以約１﹒１５億元人民幣現金收購餐飲領域一體化解決方案。微盟集團升

６﹒８４％，報６﹒０９元；淨流入７８００萬元。

騰訊繼續是北水淨流出最多的股份，淨流出金額６﹒２４億元。騰訊控股收跌０﹒３４％，

報４１０元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） ９．３５

中國銀行（０３９８８） ２．６３

微盟集團（０２０１３） ０．７８

中興通訊（００７６３） ０．６６

工商銀行（０１３９８） ０．５８



淨沽出最多港股：

騰訊控股（００７００） －６．２４

融創中國（０１９１８） －１．１３

美團點評（０３６９０） －０．３３

小米集團（０１８１０） －０．１８

藥明生物（０２２６９） －０．０８

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（ｃａ）

