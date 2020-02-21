《日入而息》金沙多賺逾８％，星島發盈警，港股全周跌５０６點

《今天重點》﹡金沙（０１９２８）去年純利升８﹒４％至２０﹒３億美元；金沙重新委任

王英偉為總裁，鄭君諾任首席營運總裁

﹡恆指成分股不變，舜宇及海螺創業納入國指

﹡本港今日未有新確診個案，但與確診警聚餐４人不適；本港４名危殆患者好

轉，研徵用警方超級電腦應對疫情

﹡「鑽石公主號」第二批港人陸續落船；鑽石公主號１２０名港人將乘政府第

二班包機返港；第二班包機預計今晚６時日本起飛接載鑽石公主號港人；鑽

石公主號上５名澳門居民今日將乘香港包機離開日本

﹡澳門政府公共部門下周繼續維持基本服務；澳門第四輪保障口罩供應計劃明

天展開；澳門連續１７天無新增確診病例，維持累計確診１０例



《即日市況》﹡中國新冠肺炎向外地蔓延，港股收挫３００點報２７３０８點



《深滬股市》﹡成交近１﹒２萬億，滬指收升０﹒３％全周漲４﹒２％



《美元匯價》﹡美匯短線或調整，惟不影響中線表現；歐元最新報１﹒０７９６╱９７，日

圓最新報１１１﹒７７╱７８



《公司業績》﹡長汽（０２３３３）料去年純利按年跌１３﹒７３％

﹡ＨＳＳＰ（０３６２６）中期少賺４１％，不派中期息

﹡黛麗斯國際（００３３３）中期虧損擴大至１４５４萬元，不派息



《公司資訊》﹡小米（０１８１０）入圍全球百強創新機構，去年首三季研發開支達５３億

元人民幣

﹡平保（０２３１８）料改革效果將於明年反映，冀維持穩定派息；平保表示

疫情影響上半年銷售，傳統壽險銷售將下降

﹡泛海酒店（００２９２）認購１﹒５６億元１１﹒８％當代置業票據

﹡金沙（０１９２８）重新委任王英偉為總裁，鄭君諾任首席營運總裁

﹡高鑫零售（０６８０８）商業街半個月後復工率達７５％，線上銷售帶來機

遇

﹡國藥科技（０８１５６）再購入多兩條口罩自動生產線

﹡透雲科技（０１３３２）夥山西政府建設萊茵衣藻粉生產設施

﹡國投集團（０１３８６）就收購葡萄牙公司８０％股權簽備忘錄

﹡創興銀行（０１１１１）澳門分行營業時間將回復正常

﹡中國旺旺（００１５１）料疫症對業務營運及財務表現造成不利影響

﹡中國再保險（０１５０８）子公司１月份原保費收入按年升１０﹒５％

﹡港交所（００３８８）委任周胡慕芳為董事，史美倫和洪丕正續任董事兩年

﹡霸王集團（０１３３８）料疫情對中期業績產生不利影響

﹡正商實業（００１８５）斥３﹒５億人民幣收購河南兩幅住宅地

﹡首灃控股（０１７０３）料旗下酒樓暫停營運將出現毛損，三高層減薪



《國企紅籌》﹡中國鋁業（０２６００）２１﹒２億股限售股下股周三上市流通

﹡澳洲競爭與消費者委員會不反對蒙牛（０２３１９）收購獅子乳業

﹡中遠海運（０１１３８）子公司近五個月後恢復業務，此前被美國制裁



《神州民企》﹡長興國際（００２３８）今早宣布停牌

﹡楓葉教育（０１３１７）訂購雲端學習管理系統為期三年，提升高中課程質

量

﹡網龍（００７７７）與紅黃藍教育達成戰略合作，提供線上早期教育平台和

產品

﹡中國動向（０３８１８）三成門店已復工，料疫情不會嚴重影響供貨



《中國要聞》﹡商務部表示１月ＦＤＩ增幅回落，未來疫情影響更明顯；上海、山東、湖南

重點外企復工率超８０％；料首２月進出口增速大幅回落，全年保持樂觀

﹡傳國家考慮延長新能源車補貼時間，明年或繼續發補貼

﹡廣州、深圳將進一步放寬汽車搖號和競拍指標

﹡銀保監發文強化人身保險精算監管有關事項

﹡ＳＥＭＩ表示１月北美半導體製造商出貨額按年增２３％

﹡乘聯會表示疫情影響２月上旬汽車銷量同比挫９２％

﹡人行表示１月中國債券市場發行債券２﹒９萬億元人民幣；人行連續４天暫

停逆回購，本周全口徑收水９２００億

﹡財政部表示１月發地方政府債逾７８５０億，全為新增債；財政部撥１４億

支持各地做好疫情期間重大病蟲害防控

﹡進博局表示樂高和達能完成第三屆進博會合同簽約

﹡上海今年安排１５２項重大建設項目，含華為研發基地；滬復工單位須做到

四個１００％，禁自行放鬆或加碼；上海工商企業復工率逾７０％，惟中小

企業復工率偏低；上海９５％以上商場已正常營業，政府謀劃促消費政策

﹡上海經信委表示發揮長三角協調作用，保持產業鏈穩定

﹡華為丁耘稱武漢工廠未復工，料不影響全球供應鏈

﹡兩部門表示解除美國含反芻動物成分寵物食品進口限制

﹡美農業部長表示預料中國將繼續履行首階段貿易協議

﹡傳新冠肺炎疫情不會改變中國購買美國貨承諾

﹡交通運輸部表示力保公路水路１﹒８萬億元年度目標任務

﹡發改委表示上兩周累投２﹒４萬噸豬肉，研再增加規模

﹡海航董事長陳峰昨日高調巡視業務，暗示大權在握

﹡ＳＷＩＦＴ表示假期影響１月人民幣國際支付佔比下降

﹡國務院公布第二批對美加徵關稅商品第一次排除清單

﹡方正系兩美元債午後停牌，２０億人幣超短融今日到期

﹡中證監表示允許符條件銀行和保險機構參與國債期貨交易

﹡外匯局表示１月銀行涉外收付款順差７４億美元；１月銀行結售匯小幅順差

，市場供求基本平衡

﹡精功科技表示子公司擬開口罩生產線的生產及銷售業務

﹡上交所本周受理２３間公司發債申請



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１１６８６﹒３５點



《其他消息》﹡行政會議將於下周二休會

﹡首次有被告獲撤暴動罪，案件涉觀塘區警民衝突

﹡金管局表示上季信用卡應收帳總額增加４％

﹡旺角新填地街及上海街住宅地招標，下月２７日截標

﹡證監會去年第四季持牌機構升６﹒２％

﹡深股通額度全日用逾２７億元；滬股通額度全日流走近９億，陸股通淨賣出

逾１１億元

﹡中原二手樓價指數按周跌０﹒０３％，結束４周連升

﹡美聯表示周末指標屋苑預約睇樓量按周續升７﹒７％



《新冠肺炎》﹡全國據報累計確診７﹒５萬宗，湖北昨日新增４１１宗

﹡衛健委表示全國昨新增確診８８９宗，湖北以外出現反彈；疫情暴發趨勢得

到控制，要嚴防反彈；２８個省新增確診病例數在１０例以下

﹡上海昨日新增１例新冠肺炎確診病例

﹡山東監獄爆疫情２００人確診，浙江３４犯人亦受感染；監獄成疫情新爆發

地，湖北漏報２２０人監獄確診

﹡「鑽石公主號」第二批港人陸續落船；鑽石公主號１２０名港人將乘政府第

二班包機返港；第二班包機預計今晚６時日本起飛接載鑽石公主號港人；鑽

石公主號上５名澳門居民今日將乘香港包機離開日本

﹡北角警署警員確診，居油塘宿舍曾與５９同袍聚餐

﹡台灣新增２名新冠肺炎確診患者，累計確診２６宗

﹡南韓再急增５２例，大邱、慶北清道被劃為重點管理區；南韓單日新增病例

增至１００宗，累計２０４人確診

﹡湖北擬再建１９家方艙醫院，強調確診病例不允許核減

﹡中汽協建議推遲實施全國範圍內國六排放標準

﹡ＩＭＦ表示現時預測中國及全球經濟增長還為時過早

﹡中信証券料內地復工率近五成，異地職員僅三成返工

﹡中國旅遊研究院料今年國內旅遊減收１﹒１８萬億元

﹡外匯中心表示銀行間市場利率期權業務試運行延期

﹡安我保險因應疫情推新計劃，為醫護提供限額免費保障

﹡抗疫基金１５億元資助本地口罩生產，政府包銷價未定；抗疫基金未能支援

全行業，暫不考慮成立失業援助基金

﹡李家超稱郵輪６６名港人確診感染新型冠狀病毒

﹡武漢江岸區表示確診患者主動申報最高可獲５００元獎勵

﹡俊和慈善基金贈逾２０萬個口罩及捐款４０萬元抗疫

﹡消息指港鐵最快本月底縮減非高峰列車班次

﹡國家藥監局表示５個新藥進入臨床試驗，目前進展較順利

﹡梁美芬一周接獲５０滯留湖北港人求助

﹡陳帆稱機管局已採取紓緩措施，冀房委會有相應安排

﹡陳肇始稱盡快安排郵輪上確診者的緊密接觸者返港

﹡壹家壹品因疫症影響而產能下降，對財務產生不利影響

﹡港媒引述消息指３月舉行的博鰲論壇將延期

﹡劉怡翔稱政府已收５５０萬個口罩，不少廠商延遲發貨

﹡鄭泳舜稱有鑽石公主號確診港人在日本醫院ＩＣＵ留醫

﹡澳門政府公共部門下周繼續維持基本服務；澳門第四輪保障口罩供應計劃明

天展開；澳門連續１７天無新增確診病例，維持累計確診１０例

﹡澳洲西悉尼大學表示將資助中國留學生１５００澳元返澳

﹡應勇調研武漢城市封控：堅守離鄂通道，外防輸出

﹡韓紅愛心基金會被舉報，民政局稱總體比較規範

﹡李克強到北京海淀督戰口罩生產

﹡民政部回應疫情防控中過激行為：第一時間叫停糾偏

﹡越南表示若中國短期內未能復工，將嚴重打擊越南製造業

﹡ＯｐｅｎＲｉｃｅ免收外賣自取佣金，助餐廳降成本

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