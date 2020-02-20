《真知灼見－溫灼培》美國印度貿易協議可望下周簽署

《真知灼見》本月２４日及２５日一連兩天，美國總統特朗普將會訪問印度；據了解，是次

特朗普到印度是為貿易談判而來。去年６月份，特朗普宣布終止印度自１９７０年代一直所享的

貿易優惠國待遇；而據聞特朗普作出上述決定是為報復印度早於此前宣布為醫療儀器售價設上限

及為電子商務推出新規範條款等損害了美國商界利益。明顯地，下周特朗普的到訪，是要逼印度

開放其市場予美國，購買更多美國貨品。據《路透社》引述印度當地消息指，印度或開放其農產

市場，如容許美國部分家禽及奶類食品進入印度市場以換取與美國達成初步貿易協議。



＊莫迪面對的挑戰＊



我們作為投資者，最要關注的是：印度將開放多少市場來換取與美國達成初步貿易協議，以

衡量對印度經濟帶來的影響，當中有兩點必須明白。首先，美國是繼中國後印度的第二大貿易夥

伴，印度不能得失美國。其次，印度是全球最大牛奶生產國；據了解在印度國內，奶農家庭高達

約８０００萬戶。假如進口奶打擊了印度奶農利益，印度總理莫迪的位置隨時不保。當明白這一

切，便明白是次莫迪所面對的挑戰。市場視特朗普此行很大機會能與印度達成貿易協議。關心印

度的投資者建議密切留意事態發展。



為爭取選票，特朗普今年內看來將會繼續四處與不同國家簽初步貿易協議，為美國人民爭取

利益。在這大前提下，料美國今年經濟或可維持相對比其他國家有更良好的增長。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

