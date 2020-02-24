《陶冬天下－陶冬》股市回軟，日圓走低

《陶冬天下》隆隆的股牛戰車終於被新型冠狀病毒卡住了車輪，市場上周上演了投奔避險天

堂的資金輪換怒潮。美股報出１月份之後第一個下跌星期，美國三十年國債史無前例地跌破

１﹒９％的利率，十年期降至１﹒４７％。黃金受到追捧，每盎司衝上１６４３美元，石油和大

宗商品先升後回，布蘭特原油收報每桶５８﹒４美元。上周風險市場幾乎全程被

ＣＯＶＩＤ－１９籠罩著，中國新增確認感染人數下降一度為市場帶來希望，但是隨著愈來愈多

國家傳出確認感染，市場擔心漸濃；韓國星期五宣布緊急狀態，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，

美股擔心產業鏈，大宗商品╱能源擔心中國需求，同時債券市場開始討論聯儲年中降息，以抗衡

全球可能出現的經濟衰退，市場氣氛轉弱，債券受到追捧，美元對歐元匯率高位回軟，日圓貶值

。



資本市場終於願意正視ＣＯＶＩＤ－１９所帶來的經濟衝擊了。新冠疫情在中國爆發，對中

國經濟影響頗大，消費與生產均受到阻礙，中小企業現金流閃現紅燈。中共中央政治局第四次開

會研究討論疫情對策，並把愈來愈多的注意力移向有序恢復生產上。直至上周，亞洲以外的海外

市場對疫情關注嚴重不足，直至發現世界消費者和加工廠的中國有狀況，全球其他地方沒受到疫

情直接衝擊，也會有經濟問題。過去數周中國消費的斷崖式下跌，已經從石油、鐵礦石、汽車、

手機等各個領域反映出來，並直接影響到上市公司的盈利。中國零部件生產與運輸的中斷，對汽

車、電子行業帶來重大衝擊，不少生產線被迫停產。筆者認為，未來兩季度出現全球衰退的風險

已經大幅上升，ＣＯＶＩＤ－１９出現全球蔓延的風險也已經大幅上升。經濟與市場的不確定性

，會迫使各國央行在貨幣政策上進一步放鬆，聯儲今年起碼需要口頭干預，或許要再啟降息。



日圓急速下挫，是上周的另一大故事。ＣＯＶＩＤ－１９在日本進入社區感染階段，經濟可

能連續第二個季度收縮並出現技術衰退，導致了日本匯率的動盪。日圓在過去幾年被認為幣值穩

定、資金成本低廉，成為貨幣避險天堂和套利交易資金供應方。上周三從倫敦、紐約出現大量的

拋盤，導致一些結構產品清場。除了疫情和經濟前景之外，日本固定收益產品收益低下（甚至負

利率）也逼迫大量長線資金出走，１月份光信託帳戶就有２萬億日圓轉投海外債券。筆者相信，

疫情社區蔓延對日本經濟的衝擊可能相當嚴重，需求下降、生產線受阻，今年夏季的東京奧運會

也要受到影響，甚至取消。繼上調消費稅之後，疫情令日本經濟再受重創，日本政府也許需要採

取進一步的刺激政策。不過，安倍經濟學實施七年，政策的彈藥基本打光，且看這次安倍╱黑田

能變出甚麼戲法來。



本周重要數據不多，宜關注三個發展。１）ＣＯＶＩＤ－１９的國內緩和和海外蔓延；２）

美國民主黨候選人在超級星期二前民意的此消彼長，３）美元匯率指數隨著市場對聯儲政策預期

改變而掉頭向下。德國ＩＦＯ和美國核心ＰＣＥ要多少留意。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

