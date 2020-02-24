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24/02/2020 07:46

《日出而作》港新型肺炎增至７４宗，南韓個案激增意國累計逾百宗

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２８９９２﹒４１　跌２２７﹒５９點╱　０﹒７８％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　３３３７﹒７５　跌　３５﹒４８點╱　１﹒０５％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　９５７６﹒５９　跌１７４﹒３７點╱　１﹒７９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７４０３﹒９２　跌　３２﹒７２點╱　０﹒４４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１３５７９﹒３３　跌　８４﹒６７點╱　０﹒６２％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　６０２９﹒７２　跌　３２﹒５８點╱　０﹒５４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１﹒５１，歐元兌美元１﹒０８３７

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