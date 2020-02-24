《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９９２﹒４１ 跌２２７﹒５９點╱ ０﹒７８％
標普５００ ３３３７﹒７５ 跌 ３５﹒４８點╱ １﹒０５％
納斯達克 ９５７６﹒５９ 跌１７４﹒３７點╱ １﹒７９％
倫敦富時１００ ７４０３﹒９２ 跌 ３２﹒７２點╱ ０﹒４４％
法蘭克福ＤＡＸ １３５７９﹒３３ 跌 ８４﹒６７點╱ ０﹒６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２９﹒７２ 跌 ３２﹒５８點╱ ０﹒５４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１﹒５１，歐元兌美元１﹒０８３７
24/02/2020 07:46
《日出而作》港新型肺炎增至７４宗，南韓個案激增意國累計逾百宗
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２８９９２﹒４１ 跌２２７﹒５９點╱ ０﹒７８％
標普５００ ３３３７﹒７５ 跌 ３５﹒４８點╱ １﹒０５％
納斯達克 ９５７６﹒５９ 跌１７４﹒３７點╱ １﹒７９％
倫敦富時１００ ７４０３﹒９２ 跌 ３２﹒７２點╱ ０﹒４４％
法蘭克福ＤＡＸ １３５７９﹒３３ 跌 ８４﹒６７點╱ ０﹒６２％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０２９﹒７２ 跌 ３２﹒５８點╱ ０﹒５４％
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