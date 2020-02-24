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即市新聞

24/02/2020 13:43

大摩降恒指目標至２６８２０點，疫情衝擊產業鏈環球經濟或陷衰退

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎疲情持續，儘管內地已陸續復工，惟美資大行摩根士
丹利認為，內地復工進度相對緩慢，一旦未能在３月全面復工，將對中國經濟及全球產業鏈造成
較大衝擊，全球經濟增長於今年上半年或降至衰退水平。由於預期企業盈利將會下調，因此調低
中港股市指數目標價２－６％。
　　大摩把恆生指數今年目標由２７５００點下調２％至２６８２０點；國企指數目標由原先的
１１５００點降５﹒６％至１０８６０點；滬深３００指數最新目標為３９６０點，較原先預期
下調５﹒３％；至於ＭＳＣＩ中國指數目標價亦下調２％。
　　大摩指，受中國復工進度緩慢影響，預料首季企業盈利將錄得負增長，但受惠低基數及內地
政策刺激，相信下半年盈利會有大幅反彈，惟仍難以抵銷首季下跌影響。據該行就疫情影響的情
景預測，料恆指成分股今年每股盈利僅按年持平，相比原先預期為按年升５％。
　　該行續指，疫情對全球產業鏈造成影響，將令全球投資者的風險胃納下降，但由於Ａ股屬半
封閉市場，政策對資本市場影響較大，加上估值有支撐，預期Ａ股將會跑贏港股及其他離岸市場
。相反港股為全球機構投資者主導，疫情或會加快市場流動性，從而引發資金大規模流出。
　　該行看好線上遊戲及電商板塊，指疫情期間相關公司活躍用戶有所上升；另亦偏好基建股，
料可受惠內地潛在刺激政策措施。（ｙｗ）　　　
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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