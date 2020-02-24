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即市新聞

24/02/2020 07:50

《華爾街內望》經濟數據疲弱加劇疫情憂慮，美股跌道指挫２２７點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》各國新冠肺炎新增確診病例攀升，加上最新數據顯示美國月內
企業活動停滯，加劇市場憂慮，美股上周五（２１日）遭拋售，納指錄得約三周最大單日跌幅。
　　道指跌２２７點或０﹒７８％，報２８９９２點。標指跌３５點或１﹒０５％，報３３３７
點。納指跌１７４點或１﹒７９％，報９５７６點。上周累計，道指跌１﹒４％，標指挫
１﹒３％，納指跌１﹒６％，創近三周最大跌幅。
　　中國上周五新冠肺炎新增確診病例大幅增加，韓國成為最新的疫區，新增確診病例１００宗
，日本亦有逾８０宗病例。
　　２月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值降至自２０１３年１０月以來最低，顯示美國服務業自
２０１６年以來首次出現萎縮，另外製造業亦創上年８月以來最低。
　　與中國有密切聯繫的晶片股大幅下滑，費城半導體指數挫３％，相反黃金及公債上漲，必需
消費品類股亦收高。
　　個股方面，Ｄｒｏｐｂｏｘ跳漲兩成，公司上調營業利潤率預期。迪爾公司漲７％，公司第
一季獲利意外增長。Ｓｐｒｉｎｔ大漲６％，主要因為與Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ的合併達成新條件，
不過Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ跌０﹒９％。
　　十年期公債收益率回落５﹒４個基點，報１﹒４７１３％　，是自上年９月初以來首次低於
１﹒５％。（ａｌ）

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