《牛熊志選－陳其志》大市波幅有所收窄，資金留意平保購╱牛好倉

《牛熊志選》恆指上周自２８０００點關口回落，反映此關口調整壓力不輕，高低波幅略為

收窄，短線料較大機會維持在２７０００點至２８０００點之間上落。恆指牛熊證資金流情況，

截至上周四（２０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７３００萬港元資金淨流入部署好

倉，反觀恆指熊證則累計約１﹒１２億港元資金淨流出。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證

街貨主要在收回價２７０００點至２７０９９點之間，累計相當約７８５張期指合約；熊證街貨

主要在收回價２８１００點至２８１９９點之間累計了相當約７８６張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至１６﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌

０﹒３個波幅點至１７﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下跌０﹒９個波幅點至１３﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至

２０﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２３﹒３％；中油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２５﹒６％；海油（００８８３）的引伸波幅

下跌１﹒４個波幅點至２６﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至

１９﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下跌１﹒７個波幅點至２１﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至１９％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌

１﹒４個波幅點至１８﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至

１９﹒３％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，平保的相關認購證及牛證合共錄得約４８２０萬

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的平保認購證為行

使價約１００元至１０３元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０倍；牛證方面，資金留意收回

價８４元至８７元之間的條款，收回距離約４％至８％，槓桿約１１倍至１８倍。另外，騰訊相

關認購證期內錄得約３９５０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價４３０元至４６０元之間的

中長期價外條款，實際槓桿約８倍至９倍。

至於看空資金流方面，期內銀娛的相關認沽證及熊證合共錄得約１３８０萬元資金淨流入部

署。銀娛認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４８元至５２元附近的中期價外條款，實際

槓桿約６倍至７倍；熊證方面，資金主要留意收回價５９元至６１元附近的條款，收回距離約

５％至８％，槓桿約９倍至１２倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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