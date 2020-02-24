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即市新聞

24/02/2020 09:00

《牛熊志選－陳其志》大市波幅有所收窄，資金留意平保購╱牛好倉

　　《牛熊志選》恆指上周自２８０００點關口回落，反映此關口調整壓力不輕，高低波幅略為
收窄，短線料較大機會維持在２７０００點至２８０００點之間上落。恆指牛熊證資金流情況，
截至上周四（２０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約７３００萬港元資金淨流入部署好
倉，反觀恆指熊證則累計約１﹒１２億港元資金淨流出。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證
街貨主要在收回價２７０００點至２７０９９點之間，累計相當約７８５張期指合約；熊證街貨
主要在收回價２８１００點至２８１９９點之間累計了相當約７８６張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至１６﹒０％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌
０﹒３個波幅點至１７﹒２％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下跌０﹒９個波幅點至１３﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至
２０﹒７％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌１﹒２個波幅點至２３﹒３％；中油
（００８５７）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２５﹒６％；海油（００８８３）的引伸波幅
下跌１﹒４個波幅點至２６﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至
１９﹒３％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下跌１﹒７個波幅點至２１﹒６％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒３個波幅點至１９％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌
１﹒４個波幅點至１８﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至
１９﹒３％。
　　輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，平保的相關認購證及牛證合共錄得約４８２０萬
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的平保認購證為行
使價約１００元至１０３元附近的中期價外條款，實際槓桿約１０倍；牛證方面，資金留意收回
價８４元至８７元之間的條款，收回距離約４％至８％，槓桿約１１倍至１８倍。另外，騰訊相
關認購證期內錄得約３９５０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價４３０元至４６０元之間的
中長期價外條款，實際槓桿約８倍至９倍。
　　至於看空資金流方面，期內銀娛的相關認沽證及熊證合共錄得約１３８０萬元資金淨流入部
署。銀娛認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約４８元至５２元附近的中期價外條款，實際
槓桿約６倍至７倍；熊證方面，資金主要留意收回價５９元至６１元附近的條款，收回距離約
５％至８％，槓桿約９倍至１２倍。《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

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