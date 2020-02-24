  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/02/2020 07:50

《一周攻略－周進略》疫情仍在演變，股市自當反覆

　　《一周攻略》打從疫情消息傳出，一直到現在，相信最波動的一刻，已經過去。這不等於基
本面有改善，相反，從疫情爆發到蔓延，當中過程，一定是先惡化，之後緩和，最後才是改善，
如今幾可肯定尚未至完結之時。
　
＊心理有準備，波幅見收窄＊
　
　　之所以市況由最波動，開始轉為沒那麼波動，原因只在於投資者，存乎一心。由之前完全沒
有心理準備，突如其來的一記隨機震盪，到如今，甚至有可能演變成為打擊實體經濟，影響全球
經濟增長的系統性風險，情況是惡化的。但，相比一開始，資訊相當有限，如今是不明朗因素降
低，儘管各人有不同的評估，但隨著事態一直發展，投資者已有心理準備，波動亦由此收窄。
　　當然，正如上文所言，事態仍在發展中，故此，波動未已，只是若與最大波動相比，如今有
所收歛而已。無論如何，觀乎港股，以恆指來來回回的波幅水平計，便是完成了一開始的急跌，
以及之後的大反彈，進行整固，又或稱之為震盪徘徊整固格局了。
　
＊港股盡見先天下之憂而憂＊
　
　　誠然，相比之下，港股是失色的。可不是嗎？美股仍可創新高，Ａ股亦有大突破，但港股仍
是老樣子，不禁令股民失望。然而，這是今天才有的事嗎？
　　非也，非也，多年來，起碼金融海嘯至今十多年來，都是如此，有著所謂先天下之憂而憂的
特點，人家漲，港股不大漲，人家跌，港股偏已急跌。簡言之，悲觀審慎的態度，一直是港股的
主調，偶一為之的２０１４和２０１５年大漲，又或去年底的反彈，都是少數例外，而已往往為
時不久，大家早已經應該習慣才是。
　
＊經濟恐受損，央行再寬鬆＊
　
　　無論如何，若說審慎，可參考避險資金之選，例如ＶＩＸ回落了，但金價仍上破１６００美
元，大有繼續往上推進之勢，顯然是，實體經濟的打擊，令全球各地官方必須認真處理，貨幣政
策和財政政策的刺激可期，投資者在憧憬這方面，包括美聯儲由去年底的態度是不加息又不減息
，如今可能變成２０２０年內起碼減息一次了，這樣一來，對金價自然利好。
　　至於股市呢？比較複雜。因為一來是資金寬鬆了，但別忘記，之所以央行要這樣做，是擔心
實體經濟在全球一體化之下，整個生產供應鏈受拖累，資金面亦可能緊張，才有此一著而已。
　
＊難比中美股，恆指來回操作＊
　
　　正因如此，維持一直看法，港股不要羨慕人家美股，亦不要把Ａ股來比較，自己的韻律是來
來回回雖數千點恆指，未見二萬五，未見三萬，自己把握風險管理，至於板塊，偶有主題式操作
，不會為時太久，小心套牢則箇。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態24/02/2020
多國疫情嚴峻 美股憂經濟添壓
生財有道21/02/2020
【放榜懶人包】本周重點藍籌股業績／焦點／投資評級 一表盡掌握
國際動態21/02/2020
【新冠肺炎】南韓單日新增病例增至100宗 累計204人確診
生財有道21/02/2020
《嚟緊炒D乜》FriendTimes主打女性遊戲 續有望炒高
FOCUS21/02/2020
【FOCUS】日圓好景不再 留意亞洲走資
生財有道21/02/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：中芯14元中長線吸納
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金