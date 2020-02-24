《套期保值－蕭猷華》疫情肆虐，恒指看淡

《套期保值》新冠肺炎蔓延全球，韓國、日本、意大利以至中東國家確診人數不斷增加，疫

情除了重創中港經濟之外，環球經濟亦不能倖免，勢必影響全球經濟增長。

近日，黃金升至每安士１６６０美元，創下七年高位，美國１０年期國債息率跌至１﹒４５

釐，被稱為「恐慌指標」的ＶＩＸ指數由年初１２﹒５０升至１７水平，美匯指數逼近１００，

明顯地資金已流入避險資產。

內地雖然不斷推出刺激經濟措施，但由於疫情持續，和受到產業鏈供應影響，復工率仍然處

於低水平。有消息指蘋果的新平價版ＩＰｈｏｎｅ將會延遲推出，預料未來會有更多企業受影響

，盈利倒退，經濟數據轉差已可肯定。就算疫情減退，市場信心何時恢復仍是問號。

另一邊廂，美國民主派總統參選人桑德斯，繼早前勝出艾奧瓦州黨團會議後，再度勝出內華

達州，聲勢超越兩位熱門候選人拜登和彭博。不過，華爾街似乎不太喜歡桑德斯，高盛前主席布

蘭克費恩在網上發文指出，若桑德斯當選總統，將會摧毁美國經濟。美股雖然不斷創新高，企業

盈利受新冠肺炎疫情影響，加上美國總統選舉的不明朗因素，筆者預計美股高處不勝寒，短期回

落機會頗大。

恆生指數最近從２８０５５點回落，恆指成分股沽空比率連續兩天超過２０％，第一季重上

２８０００點機會很微，筆者認為恆生指數將會向下，短期料下試２６０００點。

《獨立商品分析師 蕭猷華》

