《專家之言－葉尚志》港股仍處回調跌勢，等候值博窗口打開

《專家之言》港股上周五（２１日）仍處於回調行情格局，恆指跌了有３００點，下探至

２７３００點水平。Ａ股繼續周內的上衝，但港股依然跟不上，情況顯示港股盤面仍處於弱勢，

如果Ａ股以及美股出現升後回吐的話，估計對於正處於弱勢的港股，會構成進一步的打擊。操作

上，在保護控制好倉位之後，建議可以再觀察一下，等候強勢優質股進一步回整時的低吸機會。

恆指出現低開低走，在盤中曾一度下跌３４４點低見２７２６５點，弱勢盤面有進一步深化

加劇的傾向，如果外圍股市於此期間出現升後回吐的話，要提防港股的回調跌勢將會有所加速。

恆指收盤報２７３０９點，下跌３００點或１﹒０８％。國指收盤報１０７９１點，下跌１２３

點或１﹒１２％。另外，港股主板成交金額有１００２億多元，而沽空金額有１５６億元，沽空

比例１５﹒５６％。至於升跌股數比例是５９７：１１２６，日內漲幅超過１０％的股票有２８

隻，而日內跌幅超過１０％的股票有２０隻。



＊港股業績期到來，短期波動性增加＊



目前，港股依然表現出跟不上外圍股市的情況，說明了港股盤面仍處於弱勢，並且有進一步

深化加劇的傾向。正如近日指出，港股業績期的到來，是令到市場焦點回轉到內部因素的原因，

而情況亦增加了港股的短期波動性。總體上，雖然市場都已有心理準備，估計這次業績應該不會

太好看，但是港股在春節後已彈升了不少，估計這個會對港股構成高位回調的壓力，也是我們近

日提出要警惕短線追高風險的原因。

重磅指數股方面，出了業績的匯控（００００５）走了一波五連跌仍在尋底，而在周四收盤

後發業績的中國平安（０２３１８），股價亦出現了震動但尚算平穩，下跌０﹒６５％至９１元

收盤，能否擺脫短期弱勢有待觀察。而另一焦點股港交所（００３８８），業績將於本周三（２

６日）公布，是接下來的關注點。

由此來看，相信港股仍有回調下跌的空間，但如果恆指進一步跌低於２７０００點的話，進

一步跌近春節後長線資金進場介入的位置水平，逐步低吸的操作值博率將可再次浮現。以指數股

來看，在本月初肺炎疫情爆發後、仍有能力再度向上突破創年內新高的，包括有騰訊（００７０

０）、中國鐵塔（００７８８）、恆安國際（０１０４４）、以及比亞迪股份（０１２１１）等

等，都屬於大盤強勢股品種，建議可以優先關注他們強勢回整時的吸納機會。

《第一上海首席策略師 葉尚志》

