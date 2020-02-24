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即市新聞

24/02/2020 09:37

新冠肺炎疫情蔓延，港股跌幅擴大至逾３００點穿２７０００

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續惡化，港股開市不久跌幅擴大，最
２６９８５，跌３２３點或跌１﹒１８％，主板成交１０１﹒３６億元。國企指數報
１０６４１，跌１﹒３９％或跌１４９點。
　　上證綜合指數報３０２２，跌１７點或跌０﹒５６％，成交４７０﹒７４億元人民幣。深證
成份指數報１１６２６，跌３點或跌０﹒０３％，成交８８６﹒０８億元人民幣。
　　本港昨日確診５宗新型肺炎個案，４宗是新增病例，１宗是之前的疑似病例，累積個案增至
７４宗。
　　南韓新增１６１宗新型冠狀病毒確診病例，至今累計７６３宗，新增１宗死亡個案，是當地
第７宗死亡個宗。
　　疫情惡化，金沙（０１９２８）現價跌２﹒８６％，報３７﹒４００元；成交約１３９萬股
，涉資５１９０萬元。銀河娛樂（０００２７）跌２﹒３２１％，報５４﹒７元。
　　匯豐控股（００００５）跌０﹒０９％，報５６﹒６元。友邦（０１２９９）跌１﹒２０１
％，報７８﹒１５０元。中移動（００９４１）跌０﹒０８％，報６６﹒０５元。
香港交易所（００３８８）跌１﹒７９％，報２６２﹒８元。建設銀行（００９３９）跌
１﹒２４％，報６﹒３８元。工商銀行（０１３９８）跌０﹒７２５％，報５﹒４８０元。
（ｅｃ）

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