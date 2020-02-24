《盤後部署》多國疫情嚴峻美股或閃跌，港股定必捱沽

《經濟通通訊社２４日專訊》由於新冠肺炎疫情於日本及南韓有擴散跡象，消息引發亞洲股

市普遍回吐，港股亦難以獨善其身，恆指今早低開２０３點兼失守１００天線（２７２１６點）

，隨後跌幅一度擴大，失守二萬七關口，盤中曾試低見２６８１３點。重磅股騰訊

（００７００）及友邦（０１２９９）大跌逾２％，拖累大市氣氛，另外中資金融股同樣捱沽，

平保（０２３１８）跌２﹒６％，建行（００９３９）跌１﹒８％。最終恆生指數收報

２６８２０，跌４８７點或跌１﹒７９％，主板成交１２４１﹒３３億元增加２３﹒８２％。國

企指數報１０５６８，跌２２２點或跌２﹒０６％。

內地股市走勢不一，上證綜合指數報３０３１點，跌８點或跌０﹒２８％；深證成份指數報

１１７７２點，升１４２點或升１﹒２３％。兩市合共成交１２２２０﹒５９億元人民幣，是連

續第四個交易日成交額突破萬億元。



＊美股納期曾一度大跌２％，疫情下大行看好金價表現＊



由於韓國在五天內確診病例激增２０倍，令美股期貨市場亦紛紛失守。此前美股連番上漲兼

連日破頂，有不少分析認為美股破頂是投資者高估市場情況，且太過樂觀，而美股的估值亦不應

如此高，目前標指市盈率達２２倍，納指更達３０倍，均處於１０年的高位，而目前道指期貨跌

１﹒４％，納指期貨盤中更一度大跌２％，對今晚開市的美股有一定程度的負面影響。

在新冠肺炎疫情下，投資者避險的需求加劇，間接令金價走強，並升至七年高位，大行高盛

認為，投資者似乎低估肺炎所造成的風險，相信股市快將進入調整，雖然不太可能進入熊市，但

股價與肺炎情況不成正比；瑞銀則認為，在避險需求帶動下，金價在未來數周內有望突破

１６５０美元，但強調疫情只影響今年第一季，相信升幅受到限制；花旗對金價的看法更樂觀，

認為考慮到美國總統大選的因素，未來半年至一年時間，金價有望突破１７００美元。



＊美股今晚或隨亞洲股市回吐，隔日港股表現再度下瀉＊



納期回吐意味美國科技股將有明顯回吐，美股現時處於高位，而且早前已累積一定的升幅，

相信不少獲利盤將會陸續出現，拖累大市氣氛。港股方面，騰訊今日失守４００元關口，已經反

映了美股科技股預備下跌的波幅，考慮到明日港股有機會再度下試，舜宇（０２３８２）、瑞聲

（０２０１８）及騰訊都將會是捱沽的對象，相關的ＰＵＴ輪或熊證都可以考慮作短期炒作。

（ｕｌ）

