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24/02/2020 18:15

《台股攻略－馮偉明》疫情仍然持續，台股急跌１５１點

　　《台股攻略》新型肺炎疫情未有受控現象，拖累亞洲股市今日下挫，台股今早低開，隨即跌
過百點，收１１５３４點，跌１５１點，成交金額為新台幣１３８１億元，失守１１６００點大
關。
　　權值股今日表現疲弱，三大蘋果概念股一同下挫。大立光大跌新台幣１３０元，跌
２﹒７４％，鴻海下跌超過１％，收新台幣８０﹒７元，而台積電則跌１﹒５４％，收新台幣
３２０元。今日逆勢抗跌股集中在防疫概念股以及造紙類股，防疫股恆大、熱映、毛寶、高端疫
苗、美德醫療－ＤＲ及康那香等盤中升至漲停；造紙指數今日大升２﹒４％，受惠需求帶動，包
含正隆、台紙、永豐餘及榮成等升幅超過１％。另外，鈊象、神達、友達及南電等股價亦逆市上
升。
　　台股下挫過百點及新台幣持續貶值顯示資金持續撤退，加上新型肺炎疫情蔓延，打擊投資者
信心，因此台股短期內未見轉機，失守１１６００點關口之後，有機會下試１１０００點水平。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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