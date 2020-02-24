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即市新聞

24/02/2020 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》衍生權證引伸波幅偏低幅度有勢縮窄

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為電訊業、原材
料業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為高鑫
零售（０６８０８）、中國鐵塔（００７８８）與阿里健康（００２４１），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選中石油（００８５７）、華潤電力（００８３６）與領展房產（００８２３）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、原材料業與必需性消費業。此外
，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國鐵塔、高鑫零售與萬洲國
際（００２８８），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）
與中石油。
　　於市況好淡未分的時候，投機者應加以留意指數期貨小時圖形勢的變化；只小注順勢持有衍
生權證或牛熊證圖利。相關正股方面：本欄上述提供的最強勢股與最弱勢股最值得大家考慮。需
注意的，為衍生權證引伸波幅的偏低幅度有勢縮窄，持有衍生權證者應開始以較為審慎的態度應
市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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