《談國論企－黎偉成》中國須慎防肺疫「出口」內銷

《談國論企》中國對新冠肺炎疫情積極造好防控及經濟社會發展工作，無疑取得階段性成效

，得加強對肺疫在其他國家或地區的最新發展和變化，慎防疫症在境外擴散和惡化，可能在「出

口」後反過來內銷，故要認真造好監察、評估和部署應對境外疫情，避免「輸入「外來可能變種

的肺疫，才能夠在抗疫和經濟發展贏取預期良性的效益。



＊積極開展疫情防控國際合作建人類命連共同體＊



環球許多國家或地方對以武漢為主的湖北新冠肺炎疫症，一直沒有予以高度嚴肅和認真的重

視，未有造好應對的工作，是為境外疫情突然出現一發不可收拾的劣況，特別是（Ｉ）一貫應對

防疫和應對自然災害見稱的日本，在處理停泊在橫濱碼頭的鑽石公主號郵輪的工作，表現一坍胡

塗，擾擾釀釀多日，使郵輪成為新冠肺炎疫症的「製造廠」，該國的厚生勞動省於２０２０年２

月２２日承認在２月５日起有２３人在醫學觀察期內未有進行病毒檢測便獲準下船，當然引發出

可見有人帶病和在社區爆發的深層憂慮。

更嚴重的，是（ＩＩ）韓國即使全國的１７個行政區皆出現確疹者，並於２月２０日短短兩

三日便新增數百個確診者，但首爾的民眾卻於２２日仍然不理政府禁令舉行大規模集會，抗疫不

齊心、不守規，似有可能在全韓大範圍蔓延的威脅。

需要高度留意，日本和韓國為中國的鄰國，人流、物流和經濟聯繫十分密切，此二國的疫情

一旦由特定地區性惡化為全國性，有可能反過來對中國的抗疫和經濟社會活動有絕對不可忽視的

重大影響和壓力，由是中國政府得緊密注意日、韓的新冠肺炎疫情的最新發展情況，甚至在現階

段便要認真部署好應對境外肺疫回輸的政策和工作。防控境內以及外來的新冠肺炎疫症，同樣重

要，否則便有可能出現一波未平、一波又起惡況。

至於本國的新冠肺炎的防控，全國新增確診病例數和疑似病例數總體呈下降趨勢，特別是湖

北以外的省份新增病例大幅減少，治愈出院人數較快增長，由是中共中央總書記習近平於２月

２１日主持召開中央政治局常委會會議的評價是「防控工作取得階段性成效」，但語重心長地強

調「要清醒看到，全國疫情發展扣點尚未到來」，由是現時千萬不要在防控疫症問題上掉以輕心

。

會議所提出的多項防控工作，重點有（一）兩個「堅決」，包括「堅決打好湖北保衛戰、武漢保

衛戰」，和「堅決渴制疫情擴散蔓延勢頭」，而要繼續加大救治力度方法，就是：「繼續加大醫

務人員和醫用物資支持力度」，是毫無疑問之事，惹人注目的更是「加強力量薄弱地區防控」，

此一環節亦相當重要，因薄弱地區的防控工作一旦做得不足夠、不好，疫症就會乘虛而入，再由

薄弱地區擴大和威脅其他原屬強勢的地區，甚至全國，故要全盤考慮和處理。

當然更要的是要「全力造好北京疫情防空工作」，理由是首都為全國的政治、經濟的心臟，

保北京，是必然的。



＊要建立與防疫相適應的經濟社會運行秩序＊



即使（二）新冠肺炎疫情給經濟運行帶來明顯影響，但會議認為「中國經濟有巨大的韌性和

潛力，長期向好的趨勢不會改變」，理由為只要「統籌造好疫情防控和經濟社會發展工作」，便

會達標遂願，（１）政策是：堅定不移貫徹新發展理念，深化供給側結構改革，打好三大攻堅戰

，和全面造好「六穩」工作；（２）策略和相關做法為：要建立與疫情防控相適應的經濟社會運

行秩序，有序推動復工復產，使人流、物流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環，而復工

復產的重點就是交通運輸是「先行官「，必須打通「大動脈」，暢通「微循環」。

另一個重點，當然是（三）財政政策和貨幣政策。會議強調：（ｉ）「積極的財政政策要更

加積極有為，發揮好政策性金融作用」，精神在於「積極」，要更加有為；而（ｉｉ）貨幣政策

在穩健的同時，要更加靈活適度，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提

供精準金融服務，特別是加大對重點行業和中小企業幫扶力度。

還有是（四）對外開放和國際合作，要深化，做法是：要加強同經貿夥伴的溝通和協調，優

先保障在全球供應鏈中有重要影響的龍頭企業和關鍵環節恢復生產供應，維護全球供應鏈。

和要從構建人類命運共同體高度，積極開展疫情防控國際合作。《資深財經評論員 黎偉成》（

ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

