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24/02/2020 15:43

【新冠肺炎】衛健委：２４個省無新增確診病例，防控取得階段成效

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家衛健委新聞發言人米鋒表示，截至２
月２３日２４時，全國新增確診病例４０９例，新增死亡病例１５０例，除湖北以外，其中，湖
北新增確診病例３９８例，湖北以外新增確診病例１１例。新增疑似病例１７０例，新增死亡病
例１例，重症病例數減少５５例。
　　湖北省以外，有６個省份新增確診病例數均在３例及以下，有２４個省份及新疆生產建設兵
團無新增確診病例。３１個省和新疆生產建設兵團報告新增疑似病例６２０例。新增疑似病例
１７０例，新增死亡病例１例，重症病例減少５５例，湖北省以外有６個省份新增確診病例均在
３例及以下，有２４個省份以及新疆建設兵團無新增確診病例。
　　他表示，２月２１日至２４日，甘肅、遼寧、貴州、雲南４省先後將突發公共衛生事件應急
響應級別由一級調整為三級，山西、廣東由一級調整為二級。全國新增確診病例數已連續５天在
１０００例以下，現有確診病例數近一周以來呈現下降趨勢，所有省份新增出院病例數均大於或
等於新增確診病例數。
　　目前看，疫情防控工作取得階段性成效，全國疫情形勢出現積極向好的趨勢，有關省份可根
據各地實際情況適當調整應急響應級別，做到分區分級精準防控，有序恢復生產生活秩序。

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