《午市前瞻》新冠肺炎多國擴散加大，港股短期二萬七關變成阻力

《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎疫情正向全球蔓延，繼日韓後，意大利亦出現多宗新

增病例，市場憂疫情或衝擊全球經濟。另外，美國上周五公布的經濟數據亦顯示製造業和服務業

放緩。今早港股裂口低開２０３點，報２７１０５點，穿百天線（約２７２１７）。受累國際油

價「三桶油」跑輸藍籌，賭股繼續受壓，拖累港股跌幅擴大，失守兩萬七。道指期貨在亞洲時段

更挫逾四百點，港股最多見插４８２點，報２６８２６點。最終，恆指中午收報２６９０３點，

跌４０４點或跌１﹒４８％，主板成交７００﹒６９億元。國企指數報１０６００點，跌１９０

點或跌１﹒７７％。

Ａ股兩市個別發展。上證綜合指數報３０２９點，跌１０點或跌０﹒３４％，成交２７５８

﹒２０億元人民幣。深證成份指數報１１７１０點，升８０點或升０﹒６９％，成交４６８７﹒

９０億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）隨市受壓，半日挫２﹒１９％，報３９２﹒２元；港交所

（００３８８）績前跌２﹒３９％，報２６１﹒２元；匯控（００００５）企穩，報５６﹒６５

元；友邦（０１２９９）跌１﹒９６％，報７７﹒５５元；中移動（００９４１）軟

０﹒３８％，報６５﹒８５元。



＊疫情惹避險，黃金創７年高金股漲＊



憂新冠疫情快速蔓延全球，投資者紛紛買入黃金避險，金價創七年高，今日最高見１６８２

美元，黃金股造好。招金礦業（０１８１８）抽升３﹒２７％，報９﹒８元；山東黃金

（０１７８７）飆６﹒４７％，報２１﹒４元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）漲

１﹒５９％，報１２１７元；中國黃金（０２０９９）急升９﹒４４％，報６﹒８４元；價值黃

金（０３０８１）揚１﹒９１％，報３９﹒９５元。

國際原油需求或受疫情拖累，且油組及其盟友似不急於加大減產力度，原油價格急挫，「三

桶油」跑輸藍籌。中石化（００３８６）跌１﹒６６％，報４﹒１４元；中海油（００８８３）

挫３﹒４５％，報１１﹒７６元；中石油（００８５７）走低３﹒５５％，報３﹒２６元；昆侖

能源（００１３５）跌３﹒３４％，報６﹒０７元；中海油服（０２８８３）插４﹒７９％，報

１１﹒５２元。

濠賭股繼續受沽壓，上周五公布業績的金沙（０１９２８）走低２﹒２１％，報３７﹒６５

元；而本日即將公布業績的銀娛（０００２７）亦挫３﹒５７％，報５４元，為半日表現最差藍

籌。美高梅中國（０２２８２）插４﹒０１％，報１１元；永利澳門（０１１２８）跌１﹒５３

％，報１６﹒７８元；澳博控股（００８８０）跟跌２﹒２９％，報８﹒９８元。



＊人行放話或調存款利率，內銀股普跌＊



人行上周下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）後，人行副行長指要充分利用好普惠性的貨幣政

策工具，近期還要動態調整定向降準的政策。內銀股普跌，中行（０３９８８）走低

１﹒５７％，報３﹒１４元；工行（０１３９８）挫１﹒６３％，報５﹒４３元；建行

（００９３９）跟跌０﹒９３％，報６﹒４元；農行（０１２８８）軟０﹒６３％，報３﹒１５

元；招行（０３９６８）急挫３﹒１２％，報３７﹒２５元。

工信部召開電視電話會議，講述加快推進５Ｇ發展、做好信息通信業復工復產工作，５Ｇ股

逆市上揚。中興通訊（００７６３）飆８﹒５９％，報３４﹒７５元，再創上市新高；中國鐵塔

（００７８８）抽升３﹒８％，報１﹒９１元；京信通信（０２３４２）揚１﹒６２％，報３﹒

１４元；中通服（００５５２）升２﹒６９％，報６﹒１元；長飛光纖光纜（０６８６９）漲３

％，報１６﹒４８元。

恆生指數公司公布，國企指數成分股將加入舜宇光學（０２３８２）及海螺創業

（００５８６），剔除人民保險（０１３３９）及中國中車（０１７６６）。舜宇光學半日跌１

﹒６３％，報１２６﹒８元；海螺創業軟０﹒５３％，報３７﹒２元；中國人保）挫２﹒７２％

，報２﹒８６元；中國中車跌３﹒０３％，報５﹒１２元。



＊蘇沛豐：料國策仍推動重機板塊，中聯重科分注買入＊



本日港股失守二萬七關。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社》表示，由於新冠

肺炎疫情近日擴散範圍比想像中廣，令外國投資者憂慮增加，認為疫情影響經濟下行的程度比想

像大；再者，近日美元指數及金價上揚，反映市場避險情緒升溫，市場恐慌情緒加劇導致出現更

多獲利盤。他認為未來港股走勢主要還看肺炎疫情，內地目前已陸續復工，而復工潮會否令疫情

加重是非常關鍵。他指港股目前已經跌穿本月６日的約２７０００點的上升裂口，料二萬七關短

期成上升阻力，相信本周在２６４００點有支持。

此外蘇沛豐指，投資者目前應避開旅遊、餐飲及石油等板塊。較審慎的投資者可買入公用股

甚至手持現金。然而，他短期亦看好重型機械板塊，他相信該板塊未來仍有國策支持，加上機械

設備屬於剛性需求，不會像消費板塊般的軟性需求；而重型機械市場目前亦出現大量的替換需求

情況，因不少建築公司亦陸續替換符合新排放準則的重型機械設施。當中，他推薦中聯重科

（０１１５７），建議６﹒２７元開始可分注買入，目標價７﹒９元，跌穿５﹒４元止蝕。

（ｋｓ、ｆｚ）

