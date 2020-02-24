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即市新聞

24/02/2020 15:54

《美元走勢－羅明立》關注美國經濟會否轉弱，從而改變聯儲政策

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒６８　　　１１１﹒４４　　　１１１﹒５５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒０８４２　　　１﹒０８０５　　　１﹒０８１５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２９５４　　　１﹒２９３４　　　１﹒２９４９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８１６　　　０﹒９７８１　　　０﹒９８１０
　　　美元╱港元　　　　７﹒７９４７　　　７﹒７８９６　　　７﹒７９２３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國上周公布２月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ），初值為
５０﹒８，較預期５１﹒５為差，創下６個月低位；同期，服務業ＰＭＩ初值為４９﹒４，亦遠
差於預期的５３﹒４，而２月綜合ＰＭＩ則降至４９﹒６，創下６年以來的位為。美國數據意外
轉差，美匯指數借勢調整至９９﹒３０。本周美國將會公布第四季ＧＤＰ、１月個人消費開支等
數據，投資者關注美國經濟會否轉弱，從而改變美聯儲的貨幣政策取向。
　
　　歐元區１月消費物價指數按月下跌１％，按年則上漲１﹒４％，符合預期。另外，歐元區２
月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４９﹒１，高於預期的４７﹒４，服務業
ＰＭＩ初值為５２﹒８，略高於預期的５２﹒３；綜合ＰＭＩ初值為５１﹒６，亦高於預期的
５１，刺激歐元上周五（２１日）升至１﹒０８６０水平。歐洲央行１月份會議紀要顯示委員對
區內經濟持樂觀看法，不過當時央行未考慮新冠肺炎對全球經濟的影響。意大利疫症確診數字破
百，投資者憂慮疫情於歐元區擴散，不利歐元走勢，留意２０天線１﹒０９３０的阻力。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１１１﹒３０　　　１１２﹒８０　　　１１０﹒８０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒０７８５　　　１﹒０９００　　　１﹒０７４５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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