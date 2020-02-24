《美元走勢－羅明立》關注美國經濟會否轉弱，從而改變聯儲政策

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１１﹒６８ １１１﹒４４ １１１﹒５５

歐元╱美元 １﹒０８４２ １﹒０８０５ １﹒０８１５

英鎊╱美元 １﹒２９５４ １﹒２９３４ １﹒２９４９

美元╱瑞郎 ０﹒９８１６ ０﹒９７８１ ０﹒９８１０

美元╱港元 ７﹒７９４７ ７﹒７８９６ ７﹒７９２３

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《美元走勢》美國上周公布２月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ），初值為

５０﹒８，較預期５１﹒５為差，創下６個月低位；同期，服務業ＰＭＩ初值為４９﹒４，亦遠

差於預期的５３﹒４，而２月綜合ＰＭＩ則降至４９﹒６，創下６年以來的位為。美國數據意外

轉差，美匯指數借勢調整至９９﹒３０。本周美國將會公布第四季ＧＤＰ、１月個人消費開支等

數據，投資者關注美國經濟會否轉弱，從而改變美聯儲的貨幣政策取向。



歐元區１月消費物價指數按月下跌１％，按年則上漲１﹒４％，符合預期。另外，歐元區２

月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）初值為４９﹒１，高於預期的４７﹒４，服務業

ＰＭＩ初值為５２﹒８，略高於預期的５２﹒３；綜合ＰＭＩ初值為５１﹒６，亦高於預期的

５１，刺激歐元上周五（２１日）升至１﹒０８６０水平。歐洲央行１月份會議紀要顯示委員對

區內經濟持樂觀看法，不過當時央行未考慮新冠肺炎對全球經濟的影響。意大利疫症確診數字破

百，投資者憂慮疫情於歐元區擴散，不利歐元走勢，留意２０天線１﹒０９３０的阻力。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １１１﹒３０ １１２﹒８０ １１０﹒８０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒０７８５ １﹒０９００ １﹒０７４５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

