【新冠肺炎】廣西藥監局委託培力控股附屬公司生產清肺排毒湯顆粒

《經濟通通訊社２４日專訊》培力控股（０１４９８）公布，中國廣西藥監局經應急申請程

序批准廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院作出的申請，委託公司全資附屬公司培力（南寧）藥業有限

公司代其生產調配清肺排毒湯顆粒。

清肺排毒湯為國家衛健委所發布《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中列出的治療處方。根據臨

床治療結果，國家中醫藥管理局推薦將清肺排毒湯用於全國各地新型冠狀病毒肺炎的臨床治療中

。培力南寧生產的清肺排毒湯顆粒將用於治療患上新型冠狀病毒疫症的患者。（ｃｗ）

