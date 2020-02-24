【新冠肺炎】恒地「抗疫基金」啟動，首推免費為小巴的士噴消毒劑

《經濟通通訊社２４日專訊》本港四大發產商陸續「出手」協助社會抗疫。恆基地產

（０００１２）宣布，為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，集團聯席主席李家傑及李家誠早前透過家

族捐款１０００萬元人民幣設立的「抗疫基金」，將在香港及內地同時推出一系列抗疫行動。

當中在香港，「抗疫基金」會全額資助，並與本地創科公司「睿致科技」合作，為公共交通

工具免費噴塗能長效消毒的納米光觸媒產品，包括優先安排為全港逾４３５０輛小巴噴塗，目前

已跟個別小巴商會聯繫，最快將於本周內開始噴塗工序。

基金亦計劃向全港逾１﹒８萬部的士免費派發納米光觸媒噴劑，供的士噴塗消毒車廂，預料

可於下周內到港，現階段正跟的士商會商討派發安排。此外，「抗疫基金」樂意為其他公共交通

工具如地鐵、巴士等提供免費噴塗納米光觸媒，或商討其他合作方式，冀能惠及更多社會大眾。

至於內地方面，「抗疫基金」將斥資購買２０萬劑由國家中醫藥管理局推薦使用的「清肺排

毒湯」中藥配方顆粒沖劑，捐贈給湖北省內１９所醫院的２﹒６萬名新冠肺炎病人服用。另外為

支援醫護人員，基金已購買２２﹒５萬瓶維生素Ｃ和４６萬支能量棒，透過「湖北省青少年發展

基金會」，捐贈予湖北省醫院及救援機構逾１５萬醫護人員享用。

李家傑表示，過去兩個星期集團動員不少人力物力，爭分奪秒，在中港兩地聯繫多家機構和

政府部門，希望了解他們所需物資和援助。而今次的行動只是開始，將會繼續留意疫情發展和社

會需要，協助大眾共同應對疫症。（ｙｗ）

