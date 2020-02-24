【新冠肺炎】香港航空下周一起停飛南韓首爾至３月２８日

《經濟通通訊社２４日專訊》香港航空今日於官網公布，因應新型冠狀病毒爆發的情況迅速

變化，決定由下周一（３月２日）起停飛首爾仁川至３月２８日。

港航早在１月底宣布取消逾百班往來中國的航班，並擴大調整亞洲航點，包括由２月１０日

起陸續停飛河內、馬累、岡山及鹿兒島等。目前亞洲航線僅維持來往曼谷每周１８班航班；來往

峇里島、日本沖繩及大阪每日１班；往返札幌每周９班；以及來往台北每日２班的航班。

至於內地航線則僅維持分別來往北京、上海及海口每日１班的航班。（ｙｗ）

