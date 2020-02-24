【新冠肺炎】旅議會：旅行社取消２月及３月南韓團，涉逾５千人

《經濟通通訊社２４日專訊》旅遊業議會表示，大部分有組辦南韓旅行團的旅行社已決定取

消２月及３月出發的旅行團，涉及至少３００團，超過５２００名旅客。

因應南韓爆發新型冠狀病毒疫情，最少１２間旅行社取消２月及３月到當地的旅行團，包括

首爾及濟州島團。其中，康泰旅行社取消３月３１日之前出發的所有南韓旅行團，涉及約６５團

，共約１３００名團友，而永安旅遊和東瀛遊亦分別取消由今日及明日起至３月３１日期間出發

的所有南韓旅行團，東瀛遊約４５團，涉及９００名客人受影響。（ｂｉ）

