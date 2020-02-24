《再戰明天》美國公布消費者信心指數，達拉斯儲行總裁柯普朗講話

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指

數，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗發表講話。



＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：４５ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在

堪薩斯城房地產趨勢研討會上發表講話。

９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布２月非製造企業前景展望調查報告。



＊美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊



明日，巴西股市假期休市。

在數據方面，明午３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由

０﹒１％升上持平；年率料由０﹒５％下滑至０﹒４％。

４：３０ｐｍ，香港公布１月貿易收支，料貿赤由３２５億元收窄至１２５億元。

明晚１０：００ｐｍ，美國公布１２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指

數（經季節調整），月率料由０﹒４８％下滑至０﹒４％；ＦＨＦＡ房價指數月率料由０﹒２％

升上０﹒４％。

１１：００ｐｍ，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１３１﹒６升上

１３２﹒１；里奇蒙儲行製造業指數料由２０跌至１０。



＊鷹君和新世界百貨派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ

（００５２２）、恆和集團（００５１３）、新世界百貨中國（００８２５）和盈健醫療

（０１４１９）等。（ｈｏ）

