《再戰明天》美國公布消費者信心指數，達拉斯儲行總裁柯普朗講話

《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指
數，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗發表講話。
＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗講話＊
在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：４５ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在
堪薩斯城房地產趨勢研討會上發表講話。
９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布２月非製造企業前景展望調查報告。
＊美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊
明日，巴西股市假期休市。
在數據方面，明午３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由
０﹒１％升上持平；年率料由０﹒５％下滑至０﹒４％。
４：３０ｐｍ，香港公布１月貿易收支，料貿赤由３２５億元收窄至１２５億元。
明晚１０：００ｐｍ，美國公布１２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指
數（經季節調整），月率料由０﹒４８％下滑至０﹒４％；ＦＨＦＡ房價指數月率料由０﹒２％
升上０﹒４％。
１１：００ｐｍ，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１３１﹒６升上
１３２﹒１；里奇蒙儲行製造業指數料由２０跌至１０。
＊鷹君和新世界百貨派業績＊
在本港，明日公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ
（００５２２）、恆和集團（００５１３）、新世界百貨中國（００８２５）和盈健醫療
（０１４１９）等。（ｈｏ）