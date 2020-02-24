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即市新聞

24/02/2020 19:03

《再戰明天》美國公布消費者信心指數，達拉斯儲行總裁柯普朗講話

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明日（２５日），美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指
數，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗發表講話。

＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１０：４５ｐｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗在
堪薩斯城房地產趨勢研討會上發表講話。
　　９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行發布２月非製造企業前景展望調查報告。

＊美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數＊

　　明日，巴西股市假期休市。
　　在數據方面，明午３：００ｐｍ，德國公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由
０﹒１％升上持平；年率料由０﹒５％下滑至０﹒４％。
　　４：３０ｐｍ，香港公布１月貿易收支，料貿赤由３２５億元收窄至１２５億元。
　　明晚１０：００ｐｍ，美國公布１２月標普╱Ｃａｓｅ－Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指
數（經季節調整），月率料由０﹒４８％下滑至０﹒４％；ＦＨＦＡ房價指數月率料由０﹒２％
升上０﹒４％。
　　１１：００ｐｍ，美國公布２月經濟諮詢委員會消費者信心指數，料由１３１﹒６升上
１３２﹒１；里奇蒙儲行製造業指數料由２０跌至１０。

＊鷹君和新世界百貨派業績＊
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：鷹君（０００４１）、ＡＳＭ　ＰＡＣＩＦＩＣ
（００５２２）、恆和集團（００５１３）、新世界百貨中國（００８２５）和盈健醫療
（０１４１９）等。（ｈｏ）

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