【新冠肺炎】本港新增５宗確診個案，累積個案增至７４宗

《經濟通通訊社２４日專訊》本港增５宗確診新型肺炎個案，４宗是新增病例，另外一宗則

為之前的疑似病例，累積確診個案增至７４宗，當中７６及８０歲的女患者，曾到過北角美輪大

廈「福慧精舍」佛堂，至今有４名到過這間佛堂的患者確診。

而１宗新增個案的患者住在藍田興田邨彩田樓，亦是相關大廈的保安，另外１名６８歲男患

者，是鑽石公主號乘客為首名回港後確診的乘客。

另外，一名７５歲男子早前被列作疑似個案，病毒檢測經覆檢後，確認呈陽性反應，他居住

在屯門海景花園一座，是太古城男患者的外父。（ｂｎ）

