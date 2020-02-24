【新冠肺炎】石四藥集團：國務院向子公司發出緊急任務調運單

《經濟通通訊社２４日專訊》石四藥集團（０２００５）公布，國務院應對新型冠狀病毒肺

炎疫情聯防聯控機制醫療物資保障組於昨日（２３日）向子公司石家莊四藥發出緊急任務調運單

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集團指，為解決湖北省疫情防控物資需求，物資保障組要求石家莊四藥於３月８日之前向湖

北省分批供應鹽酸阿比多爾膠囊十萬盒（每盒１２粒），貨款費用由接收方支付，並將物資調運

憑證三日內反饋物資保障組。石家莊四藥將按照物資保障組要求，如期交付相關藥品。（ｓｋ）

