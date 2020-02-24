【企業盈喜】中化化肥料去年純利將按年升三至四成

《經濟通通訊社２４日專訊》中化化肥（００２９７）發盈喜，預期截至去年１２月底止，
全年純利將按年升３０％至４０％。
公司指，預期純利上升，主要由於集團持續強化戰略採購，聚焦渠道深耕，實施差異化策略
，關注以作物為導向的產品體系建設，提高產品競爭力；以及集團主要化肥生產企業持續加強基
礎工作，安全連續穩定運行，實施降本增效，提高運營效率，使得總體經營業績穩步提升。（ｓ
ｋ）
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