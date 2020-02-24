【新冠肺炎】德永佳集團：東莞紡織生產工廠員工約７０％已復工

《經濟通通訊社２４日專訊》德永佳集團（００３２１）公布，位於廣東省東莞市之紡織生

產工廠已於今年２月１０日恢復生產，目前東莞工廠員工約７０％已復工。隨著冠狀病毒疫情的

遏制及公共交通的恢復，預計餘下員工即將返回工廠復工。

集團表示，零售業於疫情下首當其衝，集團之休閒服裝零售業務受到直接影響，集團已臨時

暫停中國內地若干店舖的營運，現時亦正為逐步恢復全面營運及生產作準備，惟視乎疫情的進一

步發展情況及中國政府不時公布的相關政策而定。（ｂｎ）

