《經濟通通訊社２４日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
４宗確診感染新型冠狀病毒肺炎個案，累計７９宗確診個案。在新增的５宗確診個案中，當中２
名新增的女患者早前曾到過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂，另外２名分別為５９歲及５８歲的
女患者均是「鑽石公主號」郵輪返港檢疫的乘客。
而在北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂方面，已聯絡約１３０名曾到佛堂的相關人士，當中有
７名人士表示不適，現已送院接受檢查。（ｂｎ）
24/02/2020 16:46
【新冠肺炎】本港新增５宗確診累計７９宗，兩宗與北角佛堂有關
《經濟通通訊社２４日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增
４宗確診感染新型冠狀病毒肺炎個案，累計７９宗確診個案。在新增的５宗確診個案中，當中２
名新增的女患者早前曾到過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂，另外２名分別為５９歲及５８歲的
女患者均是「鑽石公主號」郵輪返港檢疫的乘客。
而在北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂方面，已聯絡約１３０名曾到佛堂的相關人士，當中有
７名人士表示不適，現已送院接受檢查。（ｂｎ）
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