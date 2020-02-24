【新冠肺炎】本港新增５宗確診累計７９宗，兩宗與北角佛堂有關

《經濟通通訊社２４日專訊》衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日新增

４宗確診感染新型冠狀病毒肺炎個案，累計７９宗確診個案。在新增的５宗確診個案中，當中２

名新增的女患者早前曾到過北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂，另外２名分別為５９歲及５８歲的

女患者均是「鑽石公主號」郵輪返港檢疫的乘客。

而在北角美輪大廈「福慧精舍」佛堂方面，已聯絡約１３０名曾到佛堂的相關人士，當中有

７名人士表示不適，現已送院接受檢查。（ｂｎ）

