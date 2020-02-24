《小傳日記》疫情續擴散，眾人放聲喊；魚缸拋貨急，再失二萬七！

《小傳日記》本以為新冠肺炎疫情「柳暗花明」慢慢退燒，點知而家係「死多兩錢」，係泡

菜國同櫻花國嘅感染人數都逐步擴大，影響咗亞洲「孖屐」嘅氣氛，魚缸呢邊都慘慘豬，今早（

２４日）低開二百幾點，失守百天線（２７２１６點）之後就跌幅一路擴大，大隻佬全部被掟貨

，令到「孖屐」跌幅一路擴大，而且一度跌近五百點，尾市都係返魂乏術，收報２６８２０點，

跌４８７點或近２巴仙，主板成交１２４１﹒３３億銀升近兩成四。國企指數報１０５６８點，

跌２２２點或逾２巴仙。

內地Ａ場今日方向互走，上證收報３０３１點，跌８點深證收報１１７７２點，升１４２點

或逾１巴仙。兩市合共成交１２２２０﹒５９億人仔。

外圍股市咁差，大隻藍戰士今日無走雞下潛，大象（００００５）跌唔夠半巴仙，報

５６﹒５銀；生發發（００３８８）挫近３巴仙，報２６０﹒８銀；ＱＱ（００７００）跪低近

３巴仙，報３９０﹒４銀；中移動（００９４１）跌近１巴仙，報６５﹒４５銀；ＡＩＡ（０１

２９９）瀉逾２巴仙，報７７﹒３５銀。



＊國際油價回三桶油受罪，避險情緒強金佬人人搶＊



似乎大家都重申審視疫情對「孖屐」嘅影響，係病例日增情況下，將會拖累原油需求．直接

打擊「三桶油」表現。中石油（００８５７）瀉近５巴仙，報３﹒２２銀；中海油（００８８３

）挫近４巴仙，報１１﹒７４銀；中石化（００３８６）跌逾２巴仙，報４﹒１２銀；中海油服

（０２８８３）插近半成，報１１﹒５銀；中石化煉化（０２３８６）跪低逾３巴仙，報

４﹒０１銀。

疫情觸發大家避險需求加劇，連大行都睇高金價可以突破１６５０甚至１７００美金，金佬

今日梗係金光閃閃啦！招金礦業（０１８１８）撐起近３巴仙，報９﹒７７銀；山東黃金

（０１７８７）飆逾６巴仙，報２１﹒４銀；神州黃金（０２０９９）飛起逾８巴仙，報６﹒７

８銀；壇金礦業（００６２１）飆逾半成，報０﹒０３８銀；靈寶黃金（０３３３０）升近４巴

仙，報１﹒３７銀。



＊舜宇入國指股價跌未止，肺炎確診增濠賭股價崩＊



恆生指數公司上個禮拜五（２１日）收市後公布季度檢討結果，恆指成分股無變動，而國企

指數成分股將加入舜宇光學（０２３８２）同埋海螺創業（００５８６），剔除人民保險

（０１３３９）及神州中車（０１７６６）。雖然被國企加入成分股，不過睇嚟大家都唔太捧場

，舜宇潛水近１個巴仙，報１２８銀，海螺創業只係微升一格，報３７﹒４５銀；而被踢走嘅人

保同堆中車更加雙雙插水約３巴仙，分別報２﹒８４銀及５﹒１２銀。

櫻花國同泡菜國肺炎確診人數呢幾日都爆升，「孖屐」繼續擔心疫情會進一步擴散，搞到人

心惶惶，濠賭佬都唔例外，今日隨市走低。上星期先公布業績嘅金沙中國（０１９２８）雖然舊

年盈利升８巴仙，但股價仍然潛水逾１巴仙，報３８﹒１銀；永利馬交（０１１２８）收跌２巴

仙，報１６﹒６８銀；銀娛（０００２７）跌到「攤攤腰」，跌近４巴仙，報５３﹒９銀；新濠

國際（００２００）潛逾２巴仙，報１７﹒０２銀；澳博（００８８０）挫２個半巴仙，報８﹒

９６銀；美高梅（０２２８２）跪低逾３巴仙，報１１﹒０８銀。



＊大行唔睇好體品升唔到，５Ｇ要復工股價向上衝＊



最近神州疫情對體品市場造成好大打擊，高盛就發表報告話，因為近期銷售跌咗唔少，加埋

經營去槓桿嘅毛利壓力，將體育用品股今年盈利預測下調２１至６５巴仙。但就維持李寧、安踏

、寶勝及滔博「買入」評級，普遍降低個「他屐」價。安踏（０２０２０）蒸發半成，報

６６﹒２銀；「體操王子」李寧（０２３３１）碌低近４巴仙，報２２﹒２銀；特步

（０１３６８）軟腳４巴仙，報３﹒３銀。公有自己有三成門店復工嘅中動向（０３８１８）唔

見迎４巴仙，報０﹒７９銀；滔搏（０６１１０）跌低近３巴仙，報１０﹒１８銀。

５Ｇ佬今日就有運行啦！工信部日前開咗個會議，強調要加快推進５Ｇ發展、做好信息通信

業復工復產工作。聽到神州要加快５Ｇ商用，成班５Ｇ佬都開心到彈起，中興（００７６３）鏟

高近一成，報３４﹒９５銀；鐵塔（００７８８）抽高近７巴仙，報１﹒９６銀。不過聯想集團

（００９９２）先升後跣低逾１巴仙，報５﹒４９銀。請請！



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