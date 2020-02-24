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24/02/2020 11:27

【新冠肺炎】ＩＭＦ下調中國今年經濟增長至５﹒６％，無力保６

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新型冠狀病毒肺炎疫情持續肆虐，不但讓中國經濟雪上加霜，
更連累全球經濟增長放緩。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）時隔一個月後下調今年中國及全球經濟
增長預測，最新預計中國今年經濟增長５﹒６％，即預計中國無力保６，另外，ＩＭＦ又預計全
球今年經濟增長３﹒２％。
　　ＩＭＦ於１月２０日時預計，中國及全球今年經濟增長３﹒３％及６﹒０％，即最新預測分
別較月前預測時下調了０﹒４個及０﹒１個百分點。
　　有外媒早前報道，在去年底舉行的中央經濟工作會議期間，中國計劃將今年的經濟增長目標
定為６％，以滿足中央實現「經濟規模１０年翻一番」的目標。該目標原定在明年３月初的人大
會議上公布，但由於疫情問題，中國可能將人大會議延期。
　　ＩＭＦ總幹事格奧爾基耶娃上周在摩洛哥的記者會上曾表示，疫情至今仍還未完全受控，所
以要準確預測今年中國及全球經濟增長為時尚早，但在數日後便公布了相關預測。
　　奧爾基耶娃表示，中國當局正在借助危機管理措施、流動性供應、財政措施和資金支持，努
力緩解疫情對經濟的負面影響，認為中國在落實政策措施後，經濟增長可在第二季恢復正常，對
全球經濟影響或較小，但若疫情持續蔓延，產生的後果將更嚴重及持久。（ｅｙ）

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