【強積金】駿隆：無需過份擔心短期市況起伏而頻繁轉換強積金組合

《環富通基金頻道２４日專訊》面對新型冠狀病毒疫情，政府宣布農曆年假後政府僱員在家

工作安排；惟私營機構僱主的應變措施及安排不一，不少僱員面對「返定唔返」的兩難情況。強

積金顧問專家駿隆集團於２月中針對僱主進行問卷調查，發現七成僱主有為僱員提供在家工作安

排，並為他們提供口罩等個人防護用品。疫情令不少行業生意備受打擊，調查結顯示，只有少於

一成僱主表示會削減人力資源預算開支，主要來自零售及媒體行業。而削減範圍主要針對變動薪

酬開支，例如花紅。近四成受訪僱主表示不會削減開支，另外五成半表示不肯定。

相對工作安排及薪酬而言，僱主及僱員就疫情對強積金的影響關注較低。駿隆調查發現，三

成僱主認為疫情對今年強積金表現影響輕微，而四成表示不知道或難講。過半受訪僱主亦表示，

旗下員工並不擔心疫情影響投資風險及強積金回報表現。駿隆集團執行董事王玉麟分析，疫情雖

令１月整體強積金回報見紅，但受惠於環球央行逆周期措施，截至２月２０日駿隆強積金表現指

數年初至今回報為０﹒２３％，與１月底比較轉虧為盈。成員無需過份擔心短期市況起伏而頻繁

轉換強積金投資組合。」

駿隆集團於２月１０至１４日期間，以網上問卷形式訪問２６５間私營機構有關新型冠狀病

毒疫情下，旗下超過１２萬名僱員的工作安排及人力資源開支預算的計劃。（ｈｏ）

