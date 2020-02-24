【新冠肺炎】宏利：康健護理業具有防守特質，將持續表現出色

《環富通基金頻道２４日專訊》２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）繼續以驚人速

度擴散，至今確診病例逾７﹒３萬宗，死亡人數約為１９００人。儘管疫情爆發以來，個案主要

集中於中國內地，但至今已有２７個國家相繼出現確診病例。宏利投資管理環球康健護理策略首

席投資組合經理Ｓｔｅｖｅｎ Ｓｌａｕｇｈｔｅｒ將探討該病毒的組成，以及闡述疫情爆發之

影響。Ｓｔｅｖｅｎ在康健護理業擁有超過３０年經驗，包括業內企業和廣泛的基金管理投資經

驗，有助他和團隊了解康健護理業的整體概況，以及當中重要的投資考量。



＊甚麼是新型冠狀病毒＊



冠狀病毒（ＣｏＶ）是一個病毒家族，可以引起普通感冒以至中東呼吸綜合症（ＭＥＲＳ）

和嚴重急性呼吸系統綜合症（ＳＡＲＳ）等較嚴重疾病。某些冠狀病毒看來能夠人畜共患，亦即

可以在動物和人類之間傳播。感染冠狀病毒的常見病徵可以包括發燒和呼吸道症狀，較為嚴重的

感染個案可引致肺炎、腎衰竭甚至死亡。

２０１９新型冠狀病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）是一種過往從未在人類中發現的冠狀病毒新毒

株。２０１９年１２月，最先在中國武漢發現人類感染個案，相信是源於人類在市場接觸活體動

物。２０１９新型冠狀病毒的症狀與流感或普通感冒相似（發燒、咳嗽、打噴嚏和身體疼痛），

故很難根據症狀識別確診患者。有見及此，專家已發布近日研發的聚合酶鏈反應（ＰＣＲ）檢測

方法，可用於實驗室測試和確認病例。



＊２０１９新型冠狀病毒：主要科研資訊＊



２０１９新型冠狀病毒的潛伏期（由感染到出現症狀之間的時間）甚為不定，介乎３天至

１４天不等，中位數約為６天。此外，這種病毒似乎能夠無症狀傳播，即沒有出現症狀的受感染

者仍會傳染他人。由於２０１９新型冠狀病毒的潛伏期不定，而且具有潛在無症狀傳播能力，因

此疾控當局難以有效篩查感染者及最終控制疫情擴散。

正當專家致力控制疫情爆發之際，該行及其他人會追蹤病毒的基本傳染數（Ｒ０），這個關

鍵指標是衡量疫症的潛在傳播能力。Ｒ０的定義為一個典型感染病例所導致的繼發性感染病例平

均數。現時，２０１９新型冠狀病毒的Ｒ０估計值介乎２﹒２至２﹒７，對比沙士病毒的２﹒５

及西班牙流感的１﹒８。該行認為當新確診病例增長減慢，以及Ｒ０降至１﹒０以下，現時爆發

疫情的地區將可控制病毒擴散。

對於成功控制疫情的能力，臨床醫生的看法大相逕庭。流行病學專家預測，成功把武漢爆發

的疫情控制在中國境內的可能性介乎１０％至９０％。環顧中國以外，全球各地能否成功控制病

毒，遏止疫情爆發，看來主要取決於疫情所在地的衛生標準，以及當局限制人與人接觸的相對能

力。

此外，個別感染者的病情亦可能明顯差異。早期報告顯示大部分感染者可以並確認能夠痊癒

。高齡或肺部已出現異常（即吸煙者）的患者，似乎特別容易受疫症的負面影響。



＊潛在治療方法＊



目前尚未有針對２０１９新型冠狀病毒的認可治療方法。然而，疫苗及治療領域的製造商正

積極探索各種治療和控制疫情的方法。現時，醫學界正以商業用ＨＩＶ蛋白酶抑制劑作為治療病

症的試行方案。此外，吉利德科學（Ｇｉｌｅａｄ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）的實驗性抗反轉錄病毒

藥物瑞德西韋（Ｒｅｍｄｅｓｉｖｉｒ）亦正處於測試階段。針對２０１９新型冠狀病毒的臨床

前研究計劃亦處於早期實行階段，但目前重點是發展成熟，而且可在短期內供應市場的候選治療

方案。

根據世界衛生組織於１月２９日刊發的一份報告初稿顯示，世衛組織研發藍圖臨床試驗專家

團隊計劃啟動一項試驗，以測試多種研究療法。該報告指出，吉利德旗下藥物瑞德西韋「被視為

最具潛力的候選藥物，因為該藥物具有廣譜抗病毒特性，並擁有用作治療冠狀病毒的體內和體外

數據，以及廣泛的臨床安全性數據庫（特別是來自剛果東部的伊波拉（Ｅｂｏｌａ）病毒臨床試

驗及《在監控下緊急使用未經註冊的研究性干預措施》（ＭＥＵＲＩ））。」此外，世衛相信艾

伯維（Ａｂｂ Ｖｉｅ Ｉｎｃ﹒）的ＨＩＶ蛋白酶抑制劑洛匹那韋╱利托那韋（ｌｏｐｉｎａ

ｖｉｒ╱ｒｉｔｏｎａｖｉｒ）是「臨床試驗證實適合快速投放使用的次選治療方案」，可單獨

或配合ＩＦＮ １ｂ使用。

吉利德已開始在中國招募患者參與兩項試驗，以評估瑞德西韋對治療２０１９新型冠狀病毒

的成效。預計患者將接受為期１０天的瑞德西韋靜脈注射治療，兩項研究的主要療效指標是在接

受治療後２８天，臨床症狀出現改善。預計初步數據將於４月公布。



＊投資啟示＊



該行重申，投資團隊專注於基本因素研究和內在估值，從而推動由構思意念以至建構組合的

各個投資流程。此外，該行深入了解相應的科研和醫學進展，以支持該行的基本因素研究，協助

進行投資決策。該行根據市場情況，致力建構多元化的康健護理投資組合，同時確保組合的主動

持倉配置與投資信念強度、內在估值和適當的風險參數相符。

該行將繼續密切注視中國的２０１９新型冠狀病毒疫情，並按研究所得為投資組合進行配置

。該行已根據目前疫情狀況採取更具防守性的配置，增持估值吸引的優質康健護理公司，該行認

為這些公司將在各界致力控制疫情以至疫情受控後的整個期間保持強韌。此外，該行增持個別生

物製藥企業，該行認為這些企業具有合適的資產（疫苗、治療方案和診斷技術），可望用作檢驗

、治療和控制疫情。

雖然受２０１９新型冠狀病毒疫情影響，但該行認為康健護理業具有防守特質，加上個別企

業的內部增長強勁，應可在整個市場周期持續表現出色。（ｈｏ）

