【新冠肺炎】經濟學家料上半年本港陷入衰退，疫情損韓圓短期前景

《經濟通通訊社２４日專訊》彭博中國經濟學家萬千（香港）表示，即使一如預期，疫情在

香港得到控制，但仍將影響投資信心情緒和需求、拖累經濟。我們預計２０２０年本地生產總值

將下跌０﹒４％，第一季度同比下跌４﹒７％。隨著中國經濟的轉好、本地企業和家庭信心的增

強，香港經濟或將於下半年出現復甦。



＊料上半年香港仍將陷入衰退，疫情為就業市場帶來壓力＊



在新型冠狀病毒疫情對經濟衰退下的企業帶來壓力前，香港的失業率連續四個月上升，一月

升至３﹒４％。中國當局為遏制病毒傳播而採取限制措施，將影響旅游業和其他依賴游客的行業

前景，導致失業率上升。我們預計，鑑於香港於上半年仍將陷入衰退，截至２０２０年年中，失

業率或將上升至５％。而失業率上升將拖低家庭收入，進一步影響本地消費。



＊疫情影響韓圓短期前景＊



彭博行業研究亞洲外匯利率策略師趙志軒（香港）指，韓圓正經歷與美中貿易戰最嚴峻時期

相似的情況，新型冠狀病毒的爆發擾亂亞洲供應鏈，影響市場的避險情緒。在上半年，疫情或將

於短期內為韓圓帶來利淡影響，而市場亦預期韓圓進一步下跌。但是，一旦市場反映疫情對當地

經濟的最壞影響，期權部署仍支持即期價格反彈。韓圓的中期前景或將不樂觀，但仍具備支持韓

圓的長期因素。２０１９年，日韓關係緊張、美中貿易戰和國內經濟疲弱為韓圓帶來壓力，韓圓

兌美元匯率表現較亞洲所有主要貨幣差。（ｈｏ）

