疫情全球蔓延，石油股捱沽，港股瀉４８７點收２６８２０三連跌

《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎疫情擴散範圍漸廣，除日韓新增病例急增，更擴散

至伊朗等中東地區，意大利更因病例而部分地區要停工停學等。消息引發市場避險情緒升溫，憂

疫情令原本已下行的全球經濟或雪上加霜。另外，美國上周五（２１日）公布的經濟數據亦顯示

製造業及服務業放緩。今早港股裂口低開２０３點，報２７１０５點，失守百天線（約２７２１

５）。受國際油價拖累的「三桶油」領跌藍籌，加上內銀股及重磅股普遍見強勁沽壓，令港股最

多瀉近５００點低見２６８１３點。

此外，亞洲主要股市如首爾綜合指數、台灣加權指數及日經平均指數均收跌，令市場氣氛消

極。最終港股以接近最低位收市，收報２６８２０點，跌４８７點或跌１﹒７９％，兼三連跌。

主板成交１２４１﹒３３億元較上日增約２３﹒８％。國企指數報１０５６８點，跌２２２點或

跌２﹒０６％。

Ａ股走勢不一，上證綜合指數報３０３１點，跌８點或跌０﹒２８％。深證成份指數報１１

７７２點，升１４２點或升１﹒２３％，兩市總成交１２２２０﹒５９億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）走低２﹒６４％，報３９０﹒４元；友邦保險（０１

２９９）跌２﹒２１％，報７７﹒３５元；匯豐控股（００００５）軟０﹒２６％，報５６﹒５

元；中國移動（００９４１）跌０﹒９８％，報６５﹒４５元；香港交易所（００３８８）跌２

﹒５４％，報２６０﹒８元。



＊金價創七年高，山東金急彈逾６％＊



新冠肺炎疫情快速蔓延，投資者紛紛買入黃金避險，金價創七年高，金礦股普遍逆市上揚。

山東黃金（０１７８７）飆６﹒４７％，報２１﹒４元；中國黃金國際（０２０９９）彈８﹒４

８％，報６﹒７８元；壇金礦業（００６２１）升５﹒５６％，報０﹒０３８元；招金礦業（０

１８１８）揚２﹒９５％，報９﹒７７元；靈寶黃金（０３３３０）升３﹒７９％，報１﹒３７

元。

市場憂慮肺炎疫情或加劇經濟下行，拖累國際油價表現，石油股普跌。中國海洋石油（００

８８３）挫３﹒６１％，報１１﹒７４元；中國石油股份（００８５７）挫４﹒７３％，報３﹒

２２元為表現最差藍籌；中國石油化工股份（００３８６）跌２﹒１４％，報４﹒１２元；中海

油田服務（０２８８３）跌４﹒９６％，報１１﹒５元；中集安瑞科（０３８９９）跌２﹒３９

％，報４﹒０９元。

濠賭股普遍隨市走低。金沙中國（０１９２８）走低１﹒０４％，報３８﹒１元；銀河娛樂

（０００２７）跌３﹒７５％，報５３﹒９元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒１１％，報１６

﹒６８元；澳博控股（００８８０）跌２﹒５％，報８﹒９６元；新濠國際發展（００２００）

跌２﹒３％，報１７﹒０２元。



＊工信指要加快５Ｇ商用步伐，中興飆逾９％＊



國家工信指要加快５Ｇ商用步伐，５Ｇ概念股逆市急彈。中興通訊（００７６３）飆９﹒２

２％，報３４﹒９５元；中國鐵塔（００７８８）漲６﹒５２％，報１﹒９６元為表現最佳國指

股；中國通信服務（００５５２）漲４﹒７１％，報６﹒２２元；京信通信（０２３４２）升１

﹒２９％，報３﹒１３元；長飛光纖光纜（０６８６９）升３﹒５％，報１６﹒５６元。

中電全年純利大減六成六，拖累公用股普遍走軟。中電控股（００００２）跌０﹒２４％，

報８１﹒８元；香港中華煤氣（００００３）跌０﹒５３％，報１５元；港鐵公司（０００６６

）跌１﹒２４％，報４３﹒９元；領展房產基金（００８２３）跌１﹒７７％，報７５﹒１元；

電能實業（００００６）逆市升１﹒６８％，報５７﹒３５元為表現最佳藍籌。

上周五（２１日）恆生指數公司公布，國企指數成分股將加入舜宇光學（０２３８２）及海

螺創業（００５８６），剔除中國人民保險集團（０１３３９）及中國中車（０１７６６）。舜

宇光學科技（０２３８２）跌０﹒７％，報１２８元；海螺創業（００５８６）升０﹒１３％，

報３７﹒４５元；中國人民保險集團（０１３３９）跌３﹒４％，報２﹒８４元；中國中車（０

１７６６）跌３﹒０３％，報５﹒１２元。

另外，部分股份晉身恆生綜合指數成分股，本日表現亮眼。維亞生物（０１８７３）升６﹒

６４％，報４﹒５元；中手游（００３０２）升２﹒３７％，報３﹒４５元；愛康醫療（０１７

８９）升３﹒４２％，報１５﹒７２元。部分股份被剔除恆生綜合指數成分股的走勢本日較差，

神州租車（００６９９）跌２﹒４％，報４﹒８９元；科通芯城（００４００）跌１﹒７９％，

報１﹒１元；李氏大藥廠（００９５０）跌３﹒０７％，報４﹒１１元。（ｋｓ）

