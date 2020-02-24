《每周華語－黃溢華》漫畫世界、文化實力、英雄本色、企業勢強

《每周華語》美國短期票據及債券價格上升。卅年期的美國債息（Ｙｉｅｌｄ）跌至歷史新

低位，反映市場對全球經濟多了擔心。日本、南韓及歐洲的意大利上周的疫情嚴重╱惡化之中。

全球化經濟運行了廿多卅年之久，如果生產╱服務有「斷裂」，經濟的投入╱產出便會出現困難

，經濟互動便慢了下來，企業生產有可能停止。



漫畫歷史悠久，亦自漫畫衍生出不少大生意。很久前已有不同形式的漫畫，有些是把故事以

漫畫表達，亦有把經典小說「漫畫化」，例如《西遊記》、《水滸傳》等等都有很多漫畫版本。

也有把幻想的故事，以漫畫形式表達。科技把漫畫轉化為「電影」。百年前的漫畫電影，由人手

繪製，今天有電腦，可以使內容更為豐富，亦使影像更為清晰。漫畫經典故事版權，都給電影企

業買下，再把漫畫拍成電影。不少全球票房大收，亦使企業股價一升再升。



漫畫也是重要的文化產業，吸引一代又一代的讀者。花貓、小鼠、鳥兒及不少動物都是漫畫

的主角，由漫畫進化至「卡通」片集。《西遊記》卡通也是中國文化成功傳播的媒介。小朋友可

以更容易自漫畫及卡通吸收中國的主流文化。不錯，多看文字版本也很好，但生動形象化《西遊

記》的角色，使《西遊記》更有活力！又例如《三國演義》內容甚為豐富，漫畫版本可以讓更多

人由不同的角度去欣賞這一名著。今天中國四大名著不只有漫畫、卡通版本，也有遊戲版本等，

傳播文化的渠道要方向更多，才可以有更多人接觸到文化的意義。



事實上，漫畫、卡通使創作者幻想成為可以欣賞的作品。例如「小水滴」的生命周期，利用

漫畫╱卡通形式表達，又生動，也可以輕易表達自然現象。另方面，漫畫人物可以十分之吸引，

１９３９年美國便推出「Ｂａｔｍａｎ」漫畫。英雄人物，保護城市，必打壞人，使至今８０年

之久的「Ｂａｔｍａｎ」，由漫畫、卡通、以至電影，衍生甚多產品，使全球漫畫愛好者多了心

目中的英雄。事實上，「Ｂａｔｍａｎ」產品甚多，香港乃玩具中心，不少漫畫人物及相關的產

品，都由香港生產。版權持有人當然大賺，企業股價表現好。Ｄｉｓｎｅｙ乃成功把卡通╱漫畫

人物化為商品的大企業之一。一百幾十年的漫畫人物，卡通化的小動物都成為「生財」的活寶貝

了。



今年乃金鼠年，１９２０╱１９３０年代誕生的「米奇」老鼠，為原創者帶來超乎想像的巨

大回報。１９２９年美國股災，但「米奇」老鼠卻在困難的年代誕生了！創作者希望人有希望，

人有新的焦點，把一隻小老鼠化為「黑白」的卡通╱漫畫人物。事實上，今年金鼠年開局，我們

面對巨大的考驗。或許「漫畫化」的故事，鼓勵人心的漫畫「姑娘」、「醫生」、「病人」都可

以成為推動抗疫的好媒介！中國式的「大力水手」（Ｐｏｐｅｙｅ，１９２９）也可以成為抗疫

的「大力士」，吃了「大力菜」，病人便可很快復完。為何不可呢？！文宣鼓勵的形式很多很多

，要團結全球力量，推出抗疫漫畫、卡通、全球發放不是更好嗎？說服別人、溝通別人要用很多

心思、渠道。或許今天無閒情去做，但要「修補」文化之差異、表達更為清晰，推動「另類」媒

介可以有意外的收穫。１９７０╱１９８０年代香港有「垃圾蟲」卡通人物，全港人受落！市民

一起去清潔香港，這便是一個活生生的成功例子。內地面對困難，香港作為全球金融╱貿易╱文

化中心，也可自行推出漫畫╱卡通！由本土以至海外，團結愛心也不失為一可行鼓動人心的方案

。全球華人，正等待團結一起的「訊息」！「人物」！小朋友在家，為何不鼓勵他們創作、細說

小心靈的心聲？！漫畫、卡通是很好的聚集「人心」媒介！不只是一門大生意、文化力量。



１９３９年全球落入二次大戰戰火前夕，是年「Ｂａｔｍａｎ」誕生了！英雄白天是普通市

民，但黑夜之中有超乎想象的力量。戰爭中，人希望有英雄保護自己、家人、城市。因而卡通人

物、漫畫故事成功推出、誕生。１９２８╱１９２９年的「米奇」老鼠，至今９０年之久，亦成

為大小朋友的「老友記」。不要看輕卡通、漫畫人物，因為他們的「存在」，讓生活在困難中的

人、一群人全新的希望！故事可以很多很多，表達的形式可以更多。花貓與老鼠乃天敵乎？不一

定，至少在不少的卡通╱漫畫中，鳥兒乃花貓的天敵，而花貓反成為老鼠的「玩具」、玩耍對象

。企業大賺，股東大賺。而香港「垃圾蟲」也可再成為抗疫主角亦不足為奇。「Ｂａｔｍａｎ」

根本不存在、但他已是８０年之久的抗壞人英雄了。



各大國、地區的經濟表現乃相對性的。目前亞洲區的經濟形勢比歐洲、北美傾向差一點，面

對突如其來的考驗，今年上半年中日韓等國的經濟表現會較差，央行大力再三「放水」、「ＱＥ

」機會更大了。但全球經濟早已在極低息之下運行十多年了，更低息也不一定可及時穩定經濟表

現。全球化不可以有「斷裂」的事情發生，即使有「超人」也不可以把形勢改變！因而債券市場

上半年表現傾向比股市更好了。《資深市場人士 黃溢華》

