《鍾之日記》疫情跨國四散，萬億資金托市

《鍾之日記》２月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



新冠肺炎疫情擴散範圍漸廣，除日韓新增病例急增，更擴散至伊朗等中東地區，意大利更因

病例而部分地區要停工停學等。消息引發市場避險升溫，憂疫情令原本已下行的全球經濟或雪上

加霜。另外，美國上周五（２１日）公布的經濟數據亦顯示製造業及服務業放緩。今早港股裂口

低開２０３點，報２７１０５點，失守百天線（約２７２１５）。受國際油價拖累的「三桶油」

領跌藍籌，加上內銀股及重磅股普遍見強勁沽壓，令港股最多瀉４９５點低見２６８１３點。

此外，亞洲主要股市如首爾綜合指數、台灣加權指數及日經平均指數均收跌，令市場氣氛消

極。最終港股以接近最低位，全日收報２６８２０點，跌４８７點或跌１﹒７９％，兼三連跌。

主板成交１２４１﹒３３億元較上日增約２３﹒８％。國企指數報１０５６８點，跌２２２點或

跌２﹒０６％。



＊Ａ股１﹒２２萬億成交逾４年高＊



監管頻密放風寬鬆，令市場交投變得十分火熱，滬深兩市全日成交達１２２２１億元人民幣

，較上周五再增加４﹒４％，是連續第四個交易日成交額突破萬億元，為２０１５年１１月以來

首次，且單日成交額亦刷新了２０１５年１１月１５日以來新高，不過成交破頂的同時，外資掩

護出逃，全日累計８７億人民幣外資循陸股通淨流出Ａ股。

滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒３９％後跌幅維持半日，午後科技股爆發一度令指數稍

稍倒升，惟銀行、保險、釀酒、地產等權重板塊持續低走，令跌幅全日維持保持０﹒２８％，報

３０３１﹒２３點。滬深分化，深成指全日漲１﹒２３％，創業板指更漲１﹒６８％。

富時羅素２１日晚間公布第三批次Ａ股擴容結果，共新納入８８隻Ａ股，剔除１隻，令Ａ股

在富時羅素全球指數系列中納入因子將從目前的１５％提升至２５％。國金證券預計，本次擴容

有望為Ａ股帶來被動增量資金約２８０億元人民幣。



＊加碼寬鬆屬無奈之舉，內銀受壓＊



人行副行長陳雨露提出，近期要動態調整普惠金融定向降準的政策。至於另一位人行副行長

劉國強則表示，人行將繼續推進貸款市場報價利率（ＬＰＲ）改革，並將適時適度調整存款基準

利率。人行頻密放風寬鬆，令市場交投變得十分火熱，滬深連續第四個交易日成交額突破萬億元

，為２０１５年１１月以來首次。

寬鬆之風亦吹到了一向嚴防死守的樓市方面，河南省駐馬店市降低了首套房首付比例，打響

同類政策第一槍。

但過度寬鬆只是中國政府的無奈之舉，降槓桿多年未見成效，債務危機持續爆發，違約潮的骨

牌甚至倒在了國企身上，有評級機構此前警告過，寬鬆持續將影響中國的主權信用評級。

流動性重壓在前，內銀今日捱沽，招商銀行（０３９６８）跌３﹒３％，工行

（０１３９８）跌２％，建行（００９３９）跌１﹒９％，光大行（０６８１８）挫１﹒８％。



＊內地再谷５Ｇ發展，板塊逆市走中興再破頂＊



工信部召開加快推進５Ｇ發展、做好信息通信業復工復產工作電視電話會議。會議強調，要

加快５Ｇ商用步伐，推動信息通信業高質量發展。提出要加快建設進度、推動融合發展及豐富應

用場景。基礎電信企業要及時梳理總結５Ｇ在疫情防控中發揮的作用，加快推廣新業務、新模式

、新應用。釋放新興消費潛力，擴大網絡消費，促進信息消費。

中金公司預計，內地電訊營運商今年將建設６０萬至７０萬５Ｇ基站，以在３４０個地市開

通５Ｇ服務，且營運商有繼續增加５Ｇ資本開支擴大建設規模的可能性。從建設進度看，該行認

為，營運商將以５Ｇ獨立組網為目標，料營運商在年中可能上調其５Ｇ資本開支。中金稱，建議

關注５Ｇ上游組網建設和下游應用開發相關股份，該行維持看好中國鐵塔（００７８８）、中國

通信服務（００５５２）、和而泰（０２４０２）、拓邦股份（０２１３９），維持對利行業的

中性觀點。

中央催谷產業發展，個別５Ｇ股今日飆高。中興（００７６３）今日高見３５﹒６元再創歷

史新高，收市大漲９﹒２％；鐵塔亦大升６﹒５％，南京熊貓漲５％，中通服漲４﹒７％，長飛

光纖（０６８６９）亦升３﹒５％。

內地肺炎疫情嚴峻，衍生出在家辦公、上課的需要。工信部會議亦有提及，要充分發揮新一

代信息技術的作用，加快推出遠程辦公、在線教育等解決方案，指導企業利用好信息技術手段和

信息化工具，盡快復工復產。概念股新東方在線（０１７９７）日前高位回落後，今日再漲

５﹒８％。



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