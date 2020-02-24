【Ａ股外援】富時羅素新納入８８隻Ａ股，納入因子提升至２５％

《經濟通通訊社２４日專訊》富時羅素上周五（２１日）晚間公布第三批次Ａ股擴容結果，

共新納入８８隻Ａ股，剔除１隻，令Ａ股在富時羅素全球指數系列中納入因子將從目前的１５％

提升至２５％。國金證券預計，本次擴容有望為Ａ股帶來被動增量資金約２８０億元人民幣。

具體來看，此次新納入１０隻股大盤股，７隻中盤股，６７隻小盤股和４隻微盤股。另外，

還有因市值變化導致的調整，包括２７隻大盤股降為中盤股；１６隻中盤股升至大盤股，４隻中

盤股降為小盤股；１隻小盤股升為大盤股，５隻小盤股升為中盤股。僅永藝股份

（滬：６０３６００）被剔除出微盤股。上述結果３月２０日收市後生效。

按照此前的流程，富時羅素還將根據市場情況（如滬深股通標的調整）來對上述擴容名單小

幅調整，最終納入名單將在指數生效日前確定。（ｌｃ）



新納入股份名單：



大盤股

聞泰科技（滬：６００７４５）

中國廣核（深：００３８１６）

中信特鋼（深：０００７０８）

康龍化成（深：３００７５９）

上海萊士（深：００２２５２）

萬達電影（深：００２７３９）

雅戈爾 （滬：６００１７７）

青農商行（深：００２９５８）

西安銀行（滬：６００９２８）

中國船舶（滬：６００１５０）



中盤股

拉卡拉 （深：３００７７３）

聖邦股份（深：３００６６１）

華創陽安（滬：６００１５５）

華創陽安（滬：６００００８）

聯創電子（深：００２０３６）

市北高新（滬：６００６０４）

登海種業（深：００２０４１）



小盤股

中天金融（深：０００５４０）

招商積余（深：００１９１４）

東方能源（深：０００９５８）

北京君正（深：３００２２３）

北汽藍谷（滬：６００７３３）

珀萊雅 （滬：６０３６０５）

新媒股份（深：３００７７０）

常熟銀行（滬：６０１１２８）

中糧資本（深：００２４２３）

立華股份（深：３００７６１）

太鋼不鏽（深：０００８２５）

盈峰環境（深：０００９６７）

上海新陽（深：３００２３６）

昊華科技（滬：６００３７８）

三棵樹 （滬：６０３７３７）

旋極信息（深：３００３２４）

飛榮達 （深：３００６０２）

新易盛 （深：３００５０２）

宇信科技（深：３００６７４）

光弘科技（深：３００７３５）

雙塔食品（深：００２４８１）

東方通 （深：３００３７９）

上峰水泥（深：０００６７２）

沙鋼股份（深：００２０７５）

伯特利 （滬：６０３５９６）

三全食品（深：００２２１６）

武漢凡谷（深：００２１９４）

中國出版（滬：６０１９４９）

艾德生物（深：３００６８５）

二六三 （深：００２４６７）

天宇股份（深：３００７０２）

中工國際（深：００２０５１）

蘇墾農發（滬：６０１９５２）

盛達資源（深：０００６０３）

新疆交建（深：００２９４１）

中穎電子（深：３００３２７）

雄韜股份（深：００２７３３）

久遠銀海（深：００２７７７）

山西焦化（滬：６００７４０）

民和股份（深：００２２３４）

碩貝德 （深：３００３２２）

天孚通信（深：３００３９４）

廈門象嶼（滬：６０００５７）

正海磁材（深：３００２２４）

中關村 （深：０００９３１）

鋼研高納（深：３０００３４）

廣譽遠 （滬：６００７７１）

煌上煌 （深：００２６９５）

開潤股份（深：３００５７７）

福安藥業（深：３００１９４）

星輝娛樂（深：３０００４３）

仙壇股份（深：００２７４６）

沃爾核材（深：００２１３０）

潛能恆信（深：３００１９１）

吳通控股（深：３００２９２）

英洛華 （深：０００７９５）

雪人股份（深：００２６３９）

康力電梯（深：００２３６７）

蘇州高新（滬：６００７３６）

中原環保（深：０００５４４）

中鎢高新（深：０００６５７）

三湘印象（深：０００８６３）

千紅制藥（深：００２５５０）

美利雲 （深：０００８１５）

平潭發展（深：０００５９２）

五洲交通（滬：６００３６８）

章源鎢業（深：００２３７８）



微盤股

亞翔集成（滬：６０３９２９）

榮晟環保（滬：６０３１６５）

蘇州龍傑（滬：６０３３３２）

浙江世寶（深：００２７０３）

