【抗疫維穩】政治局會議：建立與疫情防控相適應的經濟運行秩序

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中共中央政治局上周五（２１日）召開會

議，研究新冠肺炎疫情防控工作，部署統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作。國家主席習近平

主持會議。

會議指出，要針對不同區域情況，完善差異化防控策略。要堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛

戰，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭，繼續加大救治力度，根據需要繼續加大醫務人員和醫用物資支

持力度，加強力量薄弱地區防控。要全力做好北京疫情防控工作。要落實非疫情防控重點地區分

區分級精準防控策略。要關心關愛一線醫務人員，科學調配醫療力量和重要物資，加強防護物資

、生活物資保障和防護措施落實。要繼續抓好醫用物資和生活必需品生產供應，優先保障重點地

區需要。



＊要統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作＊



會議強調，新冠肺炎疫情雖然給經濟運行帶來明顯影響，中國經濟有巨大的韌性和潛力，長

期向好的趨勢不會改變。要統籌做好疫情防控和經濟社會發展工作，堅定不移貫徹新發展理念，

深化供給側結構性改革，打好三大攻堅戰，全面做好「六穩」工作，發揮各方面積極性、主動性

、創造性，把疫情影響降到最低，努力實現全年經濟社會發展目標任務，實現決勝全面建成小康

社會、決戰脫貧攻堅目標任務，完成「十三五」規劃。

會議指出，要建立與疫情防控相適應的經濟社會運行秩序，有序推動復工復產，使人流、物

流、資金流有序轉動起來，暢通經濟社會循環。要制定明確的疫情分區分級標準。復工復產，交

通運輸是「先行官」，必須打通「大動脈」，暢通「微循環」。



＊積極的財政政策要更加積極有為＊



會議指出，積極的財政政策要更加積極有為，發揮好政策性金融作用。穩健的貨幣政策要更

加靈活適度，緩解融資難融資貴，為疫情防控、復工復產和實體經濟發展提供精準金融服務。要

加大對重點行業和中小企業幫扶力度，救助政策要精準落地，政策要跑在受困企業前面。要幫扶

住宿餐飲、文體娛樂、交通運輸、旅遊等受疫情影響嚴重的行業。要做好農產品穩產保供工作，

抓好春耕備耕和農業防災減災。

會議強調，要積極擴大有效需求，促進消費回補和潛力釋放，發揮好有效投資關鍵作用，加

大新投資項目開工力度，加快在建項目建設進度。加大試劑、藥品、疫苗研發支持力度，推動生

物醫藥、醫療設備、５Ｇ網絡、工業互聯網等加快發展。

