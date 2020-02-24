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24/02/2020 08:36

【抗疫維穩】習近平：疫情嚴峻複雜，全力做好七項重點工作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發
展工作部署會議２３日在北京召開。國家主席習近平出席並發表講話稱，當前疫情形勢依然嚴峻
複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。這個時候，必須高度警惕麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理
、鬆勁心態，否則將帶來嚴重後果，甚至前功盡棄。各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關
，繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。
　　當前，要抓好以下幾項重點工作。第一，堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰。武漢勝則湖北
勝，湖北勝則全國勝。要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實提高收治率和治癒率
、降低感染率和病亡率。
　　第二，全力做好北京疫情防控工作。首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。
　　第三，科學調配醫療力量和重要物資。醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他
們的保護、關心、愛護。
　　第四，加快科技研發攻關。要加大藥品和疫苗研發力度，同臨床、防控實踐相結合。
　　第五，擴大國際和地區合作。
　　第六，提高新聞輿論工作有效性。
　　第七，切實維護社會穩定。到了現在這個階段，除湖北和武漢等疫情防控任務重的地區外，
要注意把握好度，盡量採取對群眾生產生活影響小、帶來不便少的措施。

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