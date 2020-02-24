【抗疫維穩】習近平：疫情嚴峻複雜，全力做好七項重點工作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發

展工作部署會議２３日在北京召開。國家主席習近平出席並發表講話稱，當前疫情形勢依然嚴峻

複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。這個時候，必須高度警惕麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理

、鬆勁心態，否則將帶來嚴重後果，甚至前功盡棄。各級黨委和政府要堅定必勝信念，咬緊牙關

，繼續毫不放鬆抓緊抓實抓細各項防控工作，不獲全勝決不輕言成功。

當前，要抓好以下幾項重點工作。第一，堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰。武漢勝則湖北

勝，湖北勝則全國勝。要緊緊扭住城鄉社區防控和患者救治兩個關鍵，切實提高收治率和治癒率

、降低感染率和病亡率。

第二，全力做好北京疫情防控工作。首都安全穩定直接關係黨和國家工作大局。

第三，科學調配醫療力量和重要物資。醫務人員是戰勝疫情的中堅力量，務必高度重視對他

們的保護、關心、愛護。

第四，加快科技研發攻關。要加大藥品和疫苗研發力度，同臨床、防控實踐相結合。

第五，擴大國際和地區合作。

第六，提高新聞輿論工作有效性。

第七，切實維護社會穩定。到了現在這個階段，除湖北和武漢等疫情防控任務重的地區外，

要注意把握好度，盡量採取對群眾生產生活影響小、帶來不便少的措施。

