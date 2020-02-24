【抗疫維穩】人行：存款基準利率是「壓艙石」，將適時適度調整

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》人民銀行下調二月貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）後，人行副行長劉國強接受媒體訪問表示，人民銀行將繼續保持流動性合理充裕，推

進ＬＰＲ改革繼續釋放金融機構降低貸款利率的潛力，促進貸款實際利率水平明顯下降，確保解

決小微企業融資難融資貴有明顯進展。通過進一步完善ＬＰＲ傳導機制，推進存量浮動利率貸款

定價基準轉換，促進銀行積極有序運用ＬＰＲ定價，轉變傳統定價思維，堅決打破貸款利率隱性

下限，疏通貨幣政策傳導。存款基準利率是中國利率體系的「壓艙石」，將長期保留。未來人民

銀行將綜合考慮經濟增長、物價水平等基本面情況，適時適度進行調整。



＊ＬＰＲ下調基本不影響個人樓按利率＊



他表示，受疫情的短期衝擊，國內經濟增長短期內可能受到一定影響，宏觀槓桿率也可能出

現小幅波動，但這些影響是暫時的。人行將科學穩健把握逆周期調節力度，堅持穩健的貨幣政策

靈活適度，保持廣義貨幣Ｍ２和社會融資規模增速與國內生產總值名義增速基本匹配，在多重目

標中尋求動態平衡，平衡好穩增長和防風險的關係，中國的宏觀槓桿率不會再出現大幅上升的情

況，將保持基本穩定。

他並強調，ＬＰＲ下調基本不影響個人樓按利率，「房住不炒」仍是樓市調控政策主導方向

，銀行可通過ＬＰＲ加點方式確定個人樓按利率，保持利率水平基本穩定。



＊研究對已發放貸款採取統一自動展期等措施＊



武漢肺炎疫情持續，劉國強稱，目前市場普遍認為，疫情對經濟的影響屬短期衝擊，短暫衝

擊後外匯市場能夠自我修復。長期看，匯率的走勢取決於經濟基本面，中國經濟長期向好的基本

面沒變，外匯儲備充足，本外幣利差仍處於合適區間，這些都為人民幣匯率提供了根本支撐。

下一步，要用改革的辦法疏通貨幣政策傳導，妥善應對經濟短期下行壓力，同時堅決不搞「

大水漫灌」，盡可能降低疫情對經濟的影響，確保經濟運行在合理區間，努力完成今年經濟社會

發展各項目標任務。一是繼續用好專項再貸款政策。二是發揮好結構性貨幣政策工具的支持作用

。三是進一步發揮政策性銀行的支持作用。四是保持流動性合理充裕，引導整體市場利率下行。

五是根據不同地區疫情實情，研究對已發放貸款採取統一自動展期等措施。

此外，人行副行長陳雨露在英國《金融時報》刊發署名文章，就新冠肺炎疫情對中國經濟的

影響等問題進行了分析解讀。文章指出，新冠肺炎疫情對當前中國經濟帶來了一定的負面衝擊，

但總體影響是短期的、有限的。中國經濟的韌性強、政策空間充足，疫情並不會影響經濟長期向

好、高質量增長基本面。目前，中國政府已經採取強有力的措施防控疫情，並取得顯著成效。疫

情過後，前期被抑制的消費和投資需求會得到充分釋放，經濟增長會出現快速反彈回升。

