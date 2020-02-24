《經濟通通訊社２４日專訊》光大證券策略團隊認為，上周五（２１日）中央政治局會議釋
放積極政策信號，指全國疫情發展拐點尚未到來。在應對疫情帶來的經濟影響上，會議表示「積
極的財政政策要更加積極有為」、「穩健的貨幣政策要更加靈活適度」，表明未來政策逆週期調
節仍將保持較大力度。
當前市場估值隱含增長預期已修復至５﹒４％，市場正從理性預期修復過渡到趨勢外推階段
，在疫情拐點到來前，政策寬鬆的樂觀預期仍將外推，而且增量資金進場明顯也為市場提供外推
趨勢的動力。（ｊｔ）
24/02/2020 09:40
【政策解讀】光證：政治局會議釋積極政策信號，疫情拐點前料寬鬆
《經濟通通訊社２４日專訊》光大證券策略團隊認為，上周五（２１日）中央政治局會議釋
放積極政策信號，指全國疫情發展拐點尚未到來。在應對疫情帶來的經濟影響上，會議表示「積
極的財政政策要更加積極有為」、「穩健的貨幣政策要更加靈活適度」，表明未來政策逆週期調
節仍將保持較大力度。
當前市場估值隱含增長預期已修復至５﹒４％，市場正從理性預期修復過渡到趨勢外推階段
，在疫情拐點到來前，政策寬鬆的樂觀預期仍將外推，而且增量資金進場明顯也為市場提供外推
趨勢的動力。（ｊｔ）
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