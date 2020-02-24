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24/02/2020 10:17

【新冠肺炎】廣東昨新增３例確診病例，應急響應級別調整為二級

　　《經濟通通訊社２４日專訊》廣東省全省累計報告新冠肺炎確診病例１３４５例，累計出院
７７２例，累計死亡６例。上日（２３日）全省新增確診病例３例，為東莞市２例、陽江市１例
。新增出院有３２例，７例為重型病例治愈出院，２５例為普通型或輕型病例治愈出院。無疑似
病例。有１５２６名密切接觸者正在接受醫學觀察。
　　另外，廣東省新冠肺炎防控領導小組決定，自本日９時起，將廣東省新冠肺炎疫情防控應急
響應級別由省重大突發公共衛生事件一級響應調整為二級響應。（ｊｔ）

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